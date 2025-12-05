Zadavatelé a značky
UniCredit Bank prodlužuje spolupráci s agenturou Carat o další dva roky

© Dentsu Česká republika

Agentura Carat ze skupiny Dentsu bude i v následujících dvou letech pokračovat ve spolupráci se značkou UniCredit Bank. Partnerství zahájené v roce 2023 se postupně rozrostlo o strategické plánování digitálních médií a od srpna letošního roku také o správu výkonnostních kampaní.

„Na spolupráci s Caratem nás baví to, že nám pomáhají přemýšlet o médiích jako o investici do růstu, nejen o rozpočtu na příští kvartál. Díky tomu dává naše plánování větší smysl i v delším horizontu,“ říká Ivo Mareček, Head of Marketing Communication & Advertising.

Kromě komunikace zaměřené na affluentní cílovou skupinu a drobné podnikatele se UniCredit Bank v příštím roce plánuje věnovat i výraznému posílení brandu jako takového.

„Velmi si vážíme této důvěry a jsme rádi, že se naše spolupráce rozšiřuje. Pro mě osobně je však klíčový lidský rozměr, proto bych ráda poděkovala týmu UniCredit Bank za otevřenost a férovost. Právě tento přístup dělá naši spolupráci takovou, jaká je,“ uvedla Veronika Kubovčíková, Client Service Director agentury Carat.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

