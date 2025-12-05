Největší český výrobce a distributor lihovin Stock Plzeň-Božkov sází na inovace

Stock Plzeň-Božkov posílil ve fiskálním roce 2025 pozici lídra trhu. Společnost i přes další růst spotřební daně navýšila svůj tržní podíl. Budoucí rozvoj firma vidí nejen v podpoře svých tradičních značek, ale velký význam přikládá i produktovým inovacím. Na výroční tiskové konferenci to uvedla Romana Jourdren, generální ředitelka společnosti Stock Plzeň-Božkov.
„Trh se v posledních letech potýká s poklesem spotřeby tradičních kategorií. Ceny těchto lihovin jsou také nejsilněji ovlivněny neustále zvyšujícící se spotřební daní. I přesto, že jsme promítli do cen pouze část navýšení spotřební daně, došlo ke snížení objemu prodejů některých kategorií v řádu jednotek procent. Preference spotřebitelů se mění. Lidé dávají stále více přednost méně alkoholickým nápojům. Proto se chceme jako lídr trhu ještě více orientovat na inovace a nabídnout další produktové novinky například v nejrychleji rostoucí kategorii RTD,” uvedla Romana Jourdren, generální ředitelka společnosti Stock Plzeň-Božkov.
Společnosti Stock Plzeň-Božkov se i přes výzvy podařilo navýšit tržní podíl a posílit pozici české jedničky a slovenské dvojky mezi výrobci a distributory lihovin. I v roce 2025 se společnost stále opírala o hlavní pilíř svého portfolia – vlastní ikonickou značku Božkov, která už podesáté získala ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii alkoholu, a dále o značky Republica, Fernet Stock a Amundsen. Úspěšně si vede i loňská novinka whisky Clan Campbell, která zaznamenala meziroční růst prodejů.
Stále většího významu ovšem nabývají nápoje s nižším obsahem alkoholu a naprostý boom zaznamenaly RTD drinky. Ve fiskálním roce 2025 dosáhly dvouciferného růstu, když společnost úspěšně uvedla na trh celkem 18 nových produktových novinek, včetně tří nealkoholických variant. I v této kategorii je společnost lídrem českého trhu.
„Podařilo se nám vhodně rozšířit kapacity a doplnit výrobní a stáčecí technologie tak, abychom byli schopni reagovat na požadavky spotřebitelů a přinášet na trh další nové produkty. A nejde jen o vývoj, ale i rychlost s jakou dokážeme vyvíjet novinky, od prvního nápadu na novou příchuť až po uvedení na všechny trhy působnosti skupiny Stock Spirits,” vysvětluje výrobní ředitel společnosti Josef Bergl.
Od ledna 2026 navíc Stock převezme distribuci značky TATRATEA. Stock bude distribuovat celé portfolio značky včetně vlajkového produktu TATRATEA Original 52 procent, ochucených variant, RTD drinků a novinky TATRATEA Original Light 35 procent se sníženým obsahem alkoholu a cukru. „Díky silné pozici Stocku na českém trhu věříme, že naše značky osloví nové spotřebitele a posílí dlouhodobý růst,“ uvedl na tiskové konferenci Erik Semaňák, generální ředitel a jednatel společnosti Karloff, výrobce TATRATEA.
Jako další z klíčových novinek pro rok 2026 představil marketingový ředitel Michal Jakl Stock Plzeň-Božkov Limoncé Aperitivo. Nízkoalkoholický nápoj s obsahem 14,8 procenta alk., který má ambici získat přízeň spotřebitelů svěží, lehkou a méně sladkou chutí postavenou na sicilských citronech Femminello. Nápoj se servíruje jako spritz, tedy se 3 díly prosecca, 2 díly Limoncé Aperitivo a 1 dílem sodovky.