Fortuna Entertainment Group chystá kampaň k fotbalovému mistrovství světa.

© ilustrační foto, Pixabay

Fortuna Entertainment Group (FEG), vedoucí provozovatel kurzových sázek a online her ve střední a východní Evropě, oznamuje výsledky tendru na regionální kampaň pro rok 2026. Ve výběrovém řízení, které probíhalo od července do října 2025 a kterého se zúčastnily 4 přední kreativní agentury s mezinárodním přesahem, zvítězilo kreativní zpracování agentury FLO.

Hodnocení bylo zaměřeno na kvalitu kreativního konceptu, tedy na originalitu, strategické uchopení a schopnost přesně vystihnout dynamiku sportovního sázení.

Cílem komplexní kampaně, kterou FEG spustí u příležitosti světového šampionátu ve fotbale, je oslovit fanoušky, posílit značku a zvýšit engagement na trzích, kde působí brandy Fortuna (Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko) a PSK (Chorvatsko). Kampaň bude vycházet z jednotlivých tematických linií, produktové komunikace i lokálních aktivací.

Fotbal je globální fenomén a pro sázkový business klíčový segment, který v návaznosti na specifika jednotlivých trhů generuje od 40 do 70 procent přijatých sázek. Turnaj Euro, případně světové mistrovství, jsou proto klíčové eventy, které si žádají specifický přístup.

Dieter John, CEO skupiny FEG, zdůrazňuje strategický význam partnerství: „Fotbalový šampionát je jedinečná příležitost, při které můžeme zkoncentrovat naši sílu a kapacitu do skutečně intenzivní kampaně s regionálním přesahem. Spolupráce s FLO posílí hodnotu značky a přispěje k vyššímu zapojení zákazníků. Společně vytvoříme komunikaci odpovídající našemu postavení na trhu a dlouhodobé progresivní strategii skupiny.“

Carlo Fontana, Chief Commercial Officer skupiny FEG, přibližuje motivaci projektu: „Od začátku jsme měli jasně definovaný směr, stejně tak i nastavené cíle, kterých chceme dosáhnout. Věříme, že spolupráce s agenturou FLO povede k vytvoření jednotného, kvalitního a konzistentního řešení napříč všemi našimi trhy.“

Výběrové řízení bylo založeno na otevřeném dialogu, strukturovaném briefingu a průběžné osobní zpětné vazbě. FEG tímto přístupem posiluje orientaci na efektivní a inovativní tvorbu kampaní, které reflektují specifika jednotlivých trhů a přinášejí relevantní zákaznickou zkušenost. Proces výběru byl postaven na síle kreativního konceptu, nikoli na velikosti produkce nebo rozsahu prezentace.

K výsledkům tendru se vyjádřilo i vedení agentury FLO Andrej Hájek, CEO společnosti FLO, uvádí: „Společnosti kladou čím dál větší důraz na kreativitu a měřitelný dopad komunikace. Klienti hledají partnera, který dokáže nabídnout stabilní kvalitu a dlouhodobou kreativní vizi. Výběr ze strany Fortuna Entertainment Group vnímáme jako potvrzení naší schopnosti takové služby poskytovat.“

Pavel Flégl, Head of Brand Experience (BX) ve společnosti FLO, doplňuje: „Díky našim zkušenostem s různorodými projekty v oblasti online zábavy a díky výrazné orientaci na sport považujeme tuto spolupráci za přirozené spojení. Úspěchu v tendru napomohl strategický přístup k novému positioningu značky a efektivní týmová spolupráce.“

Vítězná integrovaná kampaň bude v rámci jednotlivých trhů nasazena postupně v průběhu května 2026. Je postavena na digitálním storytellingu, který přináší svěží pohled na sportovní sázení a staví uživatele do centra dění. Její součástí jsou unikátní digitální assety, navržené přímo pro online kanály, se zvláštním důrazem na YouTube, kde značka dlouhodobě posiluje svou přítomnost. Zvolený směr zároveň posílí dlouhodobou relevanci značky, umožní regionální škálování i lokální flexibilitu.

