Dvě ikony, jedno dědictví. Spojení Baťa a Botas uvádí nový model Baťasky

Dvě české značky s nezaměnitelným dědictvím představují společnou kolekci, která navazuje na historii tuzemské obuvi. Baťa a Botas uvádějí Baťasky, novou verzi ikonických siluet obou značek – moderní, hravou, a přitom hluboce zakořeněnou v tradici obou obuvnických firem.

Když se potká česká legenda s českou legendou, vzniká něco výjimečného. Spolupráce Baťa a Botas přitom vznikla přirozeně a organicky: Petr Šťastný, ředitel Baťa pro střední Evropu, oslovil bratry Víta a Václava Staňkovy z Botasu aby zjistil, zda se vize českých značek shodují. „Zjistili jsme, že naše vize jsou překvapivě blízko. A od té chvíle to byl týmový projekt na obou stranách,“ popisuje Petr Šťastný, Ředitel Baťa pro střední Evropu.

„Spolupráce s firmou Baťa byl můj sen od mých 19 let. Jsem vděčný za to, že se mi splnil a že jsme mohli společně vytvořit Baťasky,” dodává Václav, starší z bratrů Staňkových. Výsledkem spolupráce je kolekce, která spojuje to nejlepší z obou světů – dědictví Baťovy textilní inovace a ikonické siluety Botas.

Spojení dvou názvů

Nová kolekce představuje Baťasky 1897 a Baťasky 2025 celkem v 6 barevných variantách. Hero piece celé spolupráce jsou Baťasky 1897 v limitované textilní verzi, jediný model z kolekce, který se už nikdy nebude opakovat. „Jakmile se tato verze vyprodá, stává se sběratelským kouskem,“ dodává Petr Šťastný. Zbylé varianty jsou vyrobeny z kůže.

Spojení dvou značek přineslo i spojení dvou tvarů. „Baťasky vznikly z hlubokého respektu k tradici, z boty, která kdysi změnila celý obuvnický svět, a zároveň z odvahy ukázat, že český design umí být i dnes moderní, živý a aktuální,“ popisuje inspiraci designu Vít Staněk. Baťa se inspirovala svou historickou Baťovkou – první textilní botou s typickou koženou špičkou na světě, která byla technologickým průlomem více než před stoletím. Botas zase do kolekce vnesl svůj nezaměnitelný mid-shoe tvar a klínovou siluetu, typické pro ikonické modely Botas Classic nebo Botas Iconic. Výsledkem má být silueta, která ctí českou obuvnickou tradici, ale působí svěže a současně.

Všechny modely kolekce vznikají v České republice. Konkrétně v továrně v Dolním Němčí na Moravě, u řemeslníků, pro které je kvalita a tradice přirozeným standardem. Kolekce kombinuje kůži, semiš a u limitované Baťasky také textil odkazující na původní Baťovku. Speciální krabice ke spolupráci jsou navíc vyrobeny z recyklovaného papíru.

Pizza pivo dolce vita

Tváří společné kampaně se stal český zpěvák Marcell, který se v posledních měsících objevil také v oblíbené televizní soutěži Zrádci. Kromě nafocení vizuálů pro Baťasku přetočil také svůj videoklip k nejnovější písničce Pizza pivo dolce vita, kterou nazpíval s fiedlerski.

Na otázku, zda bude spolupráce mezi dvěma českými značkami pokračovat i v budoucnu značky shodně říkají, že nadšení je na obou stranách. „Další spolupráce ale záleží na našich zákaznících, zda se jim bude kolekce líbit stejně jako nám,“ říká tým Baťa. Chemie mezi oběma značkami ale podle nich nechybí.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

