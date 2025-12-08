Adform a Spotify spouštějí nové integrované řešení pro efektivnější audio reklamu a omnichannel kampaně

Společnost Adform, globální programatická platforma, nezávisle působící a stvořená pro účely moderního marketingu, oznamuje další krok ve spolupráci se Spotify. Přímá integrace Adformu do Spotify Ad Exchange má usnadnit a zefektivnit inzerentům možnost oslovit a aktivovat fanoušky Spotify ve mnohem větším měřítku.
Rozšíření partnerství přináší společnosti Adform a Spotify inzerentům výrazně vyšší míru kontroly a flexibility při plánování i realizaci kampaní přímo v jednotném prostředí Adformu. Současně otevírá nové možnosti využití prémiových audio, video a display formátů Spotify v rámci jeho rozsáhlého hudebního inventáře. Přímá integrace do Spotify Ad Exchange dostupná přes Campaign Planner v Adform FLOW navíc umožňuje rychlejší a cenově efektivnější spouštění audio kampaní.
„Zaměřujeme se na to, aby pro inzerenty bylo jednodušší nakupovat, vytvářet a měřit úspěch kampaně na Spotify. A právě to naše rozšířené partnerství umožňuje. Společně dáváme inzerentům více flexibility a kontroly při propojování se s miliony uživatelů Spotify, kteří službu využívají každý den,“ uvádí Brian Berner, Global Co-Head of Advertising ve Spotify.
„Digitální audio rychle mění způsob, jakým značky komunikují s lidmi. Adform spolu se Spotify stojí v čele této transformace. Tento kanál roste závratnou rychlostí, protože inzerenti čím dál více využívají jeho jedinečné schopnosti oslovit posluchače na cestách i během běžných každodenních činností. Ať už jde o cestu do práce, cvičení nebo nakupování, audio přináší vyšší míru zapojení, zapamatování i rezonance. Spojením vysoce kvalitního digitálního audia a multiformátového prostředí Spotify s transparentní a výkonnou DSP platformou Adform umožňujeme inzerentům oslovit publikum s větší přesností, kreativitou a měřitelnými výsledky,“ dodává Vicky Foster, VP Global Commercial Partnerships v Adform.