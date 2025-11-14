Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Téměř milion lidí týdně pracuje se svými financemi v mobilní aplikaci Air Bank. Ta teď dostává novou tvář

Air Bank dokončila rozsáhlý redesign své mobilní aplikace, která je pro většinu jejích klientů hlavním bankovním kanálem. Nová vizuální identita má zjednodušit orientaci, zlepšit čitelnost a sjednotit vzhled napříč službami banky.

Aplikaci dnes používá přes 85 procent klientů Air Bank a každý den v ní proběhne více než 260 tisíc plateb. „Redesign aplikace pro nás nebyl jednorázovým projektem. Šli jsme postupně – od jemných úprav kontrastu a práce s barvami až po nové přehlednější komponenty, ikony a ilustrace. Díky tomu jsme mohli změny testovat, sbírat zpětnou vazbu a ladit tak, aby byly příjemné a přirozené pro každodenní používání,“ vysvětluje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.

Novinky v aplikaci:

  • Lepší čitelnost a kontrast – práce s barvami pomáhá lidem se zrakovým omezením
  • Nový Chytrý přehled – nejdůležitější informace a nejčastější akce na první pohled
  • Nové ikony a ilustrace – sjednocení s ostatními digitálními kanály banky
  • Jednodušší komponenty napříč aplikací – čistší formuláře, jasnější prvky a méně rušení
  • Investiční pomocník – pomoc při orientaci v nabídce investičních služeb, u vybraných investic nabídne detailní informace klíčové pro rozhodování – očekávaný výnos, dobu investice, likviditu nebo minimální částku

„Naším cílem je, aby se klienti v aplikaci cítili příjemně, rychle se zorientovali a našli vše, co potřebují, bez přemýšlení. Naše aplikace se vyvíjí společně s jejich potřebami,“ říká Suchý.

Mobilní aplikace je pro Air Bank hlavním místem, kde se s ní klienti potkávají. Téměř 930 tisíc klientů se přihlásí do mobilní aplikace v průměru 5x týdně. Pro většinu nových klientů je navíc aplikace prvním kontaktem s bankou: 67 procent klientů si zakládá účet přímo v ní. Každý den v mobilní aplikaci proběhne kolem 260 tisíc plateb, které zadá zhruba 109 tisíc klientů.

„Mobilní bankovnictví se stalo pro většinu lidí hlavní cestou, jak spravují své finance. I proto je pro nás aplikace klíčová a neustále do ní investujeme, nejen vizuálně, ale hlavně funkcemi, které lidem zjednodušují vše kolem peněz,“ dodává Suchý.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-45
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-45
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?
Proč mladí nečtou zprávy?
Média a trh
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem

MAM Exkluzivně v časopise

Kosta Schneider_Publicis Groupe_Credits Matouš Bláha, Publicis Groupe_2
Komunita a lidé
Marketing jako forma rezistence
Paul Holmes Forum Media
Komunita a lidé
PR nestojí na slovech, ale na činech
NORA
Média a trh
AI moderátorka na Primě: Jak vznikala?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
Fabini
Kreativita a kampaně
Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
Fabini
Kreativita a kampaně
Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ