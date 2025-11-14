Téměř milion lidí týdně pracuje se svými financemi v mobilní aplikaci Air Bank. Ta teď dostává novou tvář

Air Bank dokončila rozsáhlý redesign své mobilní aplikace, která je pro většinu jejích klientů hlavním bankovním kanálem. Nová vizuální identita má zjednodušit orientaci, zlepšit čitelnost a sjednotit vzhled napříč službami banky.
Aplikaci dnes používá přes 85 procent klientů Air Bank a každý den v ní proběhne více než 260 tisíc plateb. „Redesign aplikace pro nás nebyl jednorázovým projektem. Šli jsme postupně – od jemných úprav kontrastu a práce s barvami až po nové přehlednější komponenty, ikony a ilustrace. Díky tomu jsme mohli změny testovat, sbírat zpětnou vazbu a ladit tak, aby byly příjemné a přirozené pro každodenní používání,“ vysvětluje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.
Novinky v aplikaci:
- Lepší čitelnost a kontrast – práce s barvami pomáhá lidem se zrakovým omezením
- Nový Chytrý přehled – nejdůležitější informace a nejčastější akce na první pohled
- Nové ikony a ilustrace – sjednocení s ostatními digitálními kanály banky
- Jednodušší komponenty napříč aplikací – čistší formuláře, jasnější prvky a méně rušení
- Investiční pomocník – pomoc při orientaci v nabídce investičních služeb, u vybraných investic nabídne detailní informace klíčové pro rozhodování – očekávaný výnos, dobu investice, likviditu nebo minimální částku
„Naším cílem je, aby se klienti v aplikaci cítili příjemně, rychle se zorientovali a našli vše, co potřebují, bez přemýšlení. Naše aplikace se vyvíjí společně s jejich potřebami,“ říká Suchý.
Mobilní aplikace je pro Air Bank hlavním místem, kde se s ní klienti potkávají. Téměř 930 tisíc klientů se přihlásí do mobilní aplikace v průměru 5x týdně. Pro většinu nových klientů je navíc aplikace prvním kontaktem s bankou: 67 procent klientů si zakládá účet přímo v ní. Každý den v mobilní aplikaci proběhne kolem 260 tisíc plateb, které zadá zhruba 109 tisíc klientů.
„Mobilní bankovnictví se stalo pro většinu lidí hlavní cestou, jak spravují své finance. I proto je pro nás aplikace klíčová a neustále do ní investujeme, nejen vizuálně, ale hlavně funkcemi, které lidem zjednodušují vše kolem peněz,“ dodává Suchý.