Společnost dm upevňuje pozici lídra na českém trhu

© dm drogerie markt

  Advertorial

Díky konceptu dlouhodobých cen a rozvoji online služeb zůstává dm atraktivní volbou pro zákazníky hledající kvalitu, rozmanitost a dostupnost.

V uplynulém obchodním roce 2024/2025 (1. října 2024 – 30. září 2025) dosáhla společnost dm ve svých 261 prodejnách a v online shopu obratu 19,4 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst 6,75 %. V prodejnách dm denně nakoupilo v průměru 164 430 zákazníků, o 5600 více než v roce předchozím. Online nakoupilo přibližně 260 000 zákazníků, kteří uskutečnili více než 750 000 objednávek.

„Přátelští a kompetentní spolupracovníci, jedinečná atmosféra našich prodejen, vysoce relevantní a vždy aktuální sortiment, společenské iniciativy a pověst férového zaměstnavatele – to jsou podle našich zákazníků klíčové důvody, proč si vybrat dm,“ říká Martina Horká, jednatelka společnosti dm, která zároveň zdůrazňuje stále větší význam cenové dostupnosti v době rostoucích cen: „Díky konceptu dm dlouhodobých cen zůstává dm pro zákazníky atraktivní kombinací kvality, rozmanitosti a dostupnosti. Zatímco někteří věří, že regulacemi lze inflaci zkrotit, spotřebitelé se už rozhodli a u drogistického sortimentu těží z inflace pouhých 0,37 % v nákupním koši dm,“ přičemž Horká přičítá úspěch uplynulého obchodního roku komplexní a atraktivní nabídce dm.

Garance dlouhodobých cen v dm se vztahuje na celý sortiment více než 15 000 produktů. Pokud dojde ke snížení ceny produktu, zůstává nová cena platná minimálně po dobu čtyř měsíců. Ceny u více než 6000 produktů byly nezvýšeny dokonce déle než rok.

Společnost dm nadále intenzivně rozvíjí propojení kamenných prodejen s digitálními službami, včetně možností doručení. Klíčovou roli v konceptu Omni Channel Retailingu hraje modernizace logistických a IT procesů. Tento přístup zahrnuje neustálé zkvalitňování nákupního zážitku kombinujícího využívání online informací a poradenství s možností vyzkoušení produktu v prodejně, využití samoobslužných pokladen či možnost expresního vyzvednutí objednávky v prodejně nebo prostřednictvím dm boxů.

Pro zákazníky preferující online nákupy spustila společnost dm ve spolupráci s doručovací společností Wolt službu expresní doručení na adresu. Od února 2025 je služba dostupná v Praze, od 1. listopadu ji mohou zákazníci využít i v Brně, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích. Od stejného data si mohou zákazníci nechat doručit objednávky i přes síť Zásilkovny, a to buď do samoobslužných Z­‑Boxů, na výdejní místa, nebo přímo na svou adresu.

Od ledna 2025 je ve všech prodejnách dm dostupná služba Scan&Go, která umožňuje skenovat produkty přímo v aplikaci Moje dm, ukládat je při nákupu rovnou do tašky a následně zaplatit prostřednictvím QR kódu u samoobslužné nebo klasické pokladny. Scan&Go výrazně zrychluje nákupní proces, poskytuje kontrolu nad průběžnou hodnotou nákupu a zvyšuje komfort nakupování. Od spuštění byla služba využita ve statisících případů, přičemž zákazníci, kteří ji aktivně používají, realizují vyšší průměrné nákupy jak z hlediska celkové útraty, tak počtu zakoupených produktů.

Středobodem OCR je mobilní aplikace Moje dm, jejíž celkový počet stažení k 1. říjnu 2025 dosáhl více než 3,2 milionu. Od května 2025 je její součástí dm babybonus, nabízející komplexní podporu nastávajícím rodičům a rodinám s malými dětmi. Program přináší personalizovaný obsah, praktické tipy, exkluzivní eKupony a drobná překvapení. 

