Slevomat je zpět v českých rukou. Chce být „AI and app first company“

© Slevomat

Slevomat, který byl od roku 2017 součástí britské skupiny Secret Escapes, se vrací do českých rukou. Informoval o tom ředitel a nově také jeden z menšinových spolumajitelů Slevomat Group Tomáš Braverman.

Většinovým vlastníkem skupiny Slevomat, která provozuje cestovatelské a zážitkové portály Slevomat.cz a Zľavomat.sk, se stal fond soukromého kapitálu Genesis Private Equity Fund V ze skupiny Genesis Capital. Zbylé podíly připadly současnému managementu firmy a podnikatelce Jitce Cechlové Komárkové. Skupina to oznámila ve středu v tiskové zprávě. Hodnota transakce nebyla zveřejněna, stejně jako detailní rozdělení vlastnických podílů. 

K menšinovým spoluvlastníkům se kromě Bravermana řadí také šéf příjmů Jakub Mazal, marketingový ředitel Matěj Dvorský, produktová ředitelka Romana Trusinová, finanční ředitel Petr Hýža, technický ředitel Jaroslav Hanslík a HR ředitelka Lucia Pavlíková. Transakce nyní čeká na posouzení antimonopolním úřadem.

Braverman na Linkedinu poděkoval bývalým majitelům – britským investorům ze Secret Escapes, kteří značce pomohli upevnit pozici v segmentu cestování. Jednání o převodu na nové vlastníky podle něj trvala přes rok. „Genesis jsou skvělí parťáci se správným mindsetem a spiritem – vzájemně si hrozně sedíme. Sdílíme totiž stejné hodnoty – respekt, spolupráci a tvrdou práci. Strašně se těším na příští roky, kdy uděláme ze Sleváče ještě lepší službu,“ uvedl.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

