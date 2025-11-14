Zadavatelé a značky
Seznam.cz se stává partnerem českého fotbalu 

Seznam.cz, Fotbalová asociace České republiky a její servisní organizace STES uzavřely smlouvu o mediálním partnerství. Kromě podpory mužské reprezentace zahrnuje spolupráce mediální promo tuzemské reprezentaci do 21 let (U21), ženské reprezentaci, Fortuna Lize žen a českému ligovému poháru – MOL Cupu.

Smlouva je platná do června 2028 a společnost Seznam.cz díky ní od příštího roku nabídne fanouškům rozhovory s hráčkami a hráči, a to při každém reprezentačním srazu přímo ve studiu Sport.cz v rámci speciálů pořadu Přímák.

„Fotbal je nejrozšířenějším sportem v Česku a zaslouží si silného partnera. Věříme, že na tuzemské mediální online scéně zastáváme tuto pozici právě my v Seznamu. Nově uzavřené partnerství nabídne všem fanouškům kopané více exkluzivních informací o české fotbalové reprezentaci, a to jak přímo z trávníků, tak ze zákulisí,“ komentuje podpis smlouvy Jiří Herian, ředitel Marketingu a PR společnosti Seznam.cz. Fotbalové scéně se standardně věnuje webový server Sport.cz i tematicky zaměřené podcasty, například Přímák, Ťukes či MVP. 

Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda k partnerství dodává: „Z této nově domluvené spolupráce mám upřímnou radost. Navazujeme na dlouhodobé korektní a profesionálně vedené vztahy a získáváme dalšího silného mediálního partnera.“

Tisková zpráva

Mají veřejnoprávní média smysl?
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?
Proč mladí nečtou zprávy?
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem

Kosta Schneider_Publicis Groupe_Credits Matouš Bláha, Publicis Groupe_2
Marketing jako forma rezistence
Paul Holmes Forum Media
PR nestojí na slovech, ale na činech
NORA
AI moderátorka na Primě: Jak vznikala?
McDonald’s sýrovka
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Brand Strategy
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
Fabini
Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO
