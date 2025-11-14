Seznam.cz se stává partnerem českého fotbalu 

Seznam.cz, Fotbalová asociace České republiky a její servisní organizace STES uzavřely smlouvu o mediálním partnerství. Kromě podpory mužské reprezentace zahrnuje spolupráce mediální promo tuzemské reprezentaci do 21 let (U21), ženské reprezentaci, Fortuna Lize žen a českému ligovému poháru – MOL Cupu.
Smlouva je platná do června 2028 a společnost Seznam.cz díky ní od příštího roku nabídne fanouškům rozhovory s hráčkami a hráči, a to při každém reprezentačním srazu přímo ve studiu Sport.cz v rámci speciálů pořadu Přímák.
„Fotbal je nejrozšířenějším sportem v Česku a zaslouží si silného partnera. Věříme, že na tuzemské mediální online scéně zastáváme tuto pozici právě my v Seznamu. Nově uzavřené partnerství nabídne všem fanouškům kopané více exkluzivních informací o české fotbalové reprezentaci, a to jak přímo z trávníků, tak ze zákulisí,“ komentuje podpis smlouvy Jiří Herian, ředitel Marketingu a PR společnosti Seznam.cz. Fotbalové scéně se standardně věnuje webový server Sport.cz i tematicky zaměřené podcasty, například Přímák, Ťukes či MVP.
Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda k partnerství dodává: „Z této nově domluvené spolupráce mám upřímnou radost. Navazujeme na dlouhodobé korektní a profesionálně vedené vztahy a získáváme dalšího silného mediálního partnera.“