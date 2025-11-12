Zadavatelé a značky
OC Černý Most otevírá nové prostory a připojuje se ke značce Westfield

© Westfield Černý Most

  • Doporučujeme

Ve čtvrtek 13. listopadu otevírá obchodní centrum Černý Most novou dostavbu a zároveň se připojuje ke globální značce Westfield. Zákazníkům nově nabídne více než 180 obchodních jednotek, z toho přes 30 nových gastronomických a retailových provozoven. Celková pronajímatelná plocha (GLA) tak dosáhne přibližně 94 100 m².

Westfield Černý Most se rebrandingem zařazuje mezi více než 40 vlajkových destinací Westfield v Evropě a USA. Značka patří pod společnost Unibail-Rodamco-Westfield (URW), která spravuje celkem 66 obchodních center v 11 zemích s celkovou návštěvností 900 milionů lidí za rok. Vedle obchodních center provozuje také kancelářské prostory, výstavní a kongresová centra nebo síť hotelů.

„Značka Westfield je synonymem pro výjimečný retail, prémiové služby a jedinečné zážitky. Velmi se orientuje i na spolupráci s komunitami, udržitelnost a celkově zaměření na zákazníka. Proto se při modernizaci centra nemyslelo pouze na novou část, ale zaměřili jsme se i na tu stávající a i ty starší části centra jsme moderně redesignovali,“ dodává k tomu Petra Holušová, ředitelka Westfield Černý Most.

Silnější módní nabídka včetně vlajkových formátů

Rozšíření o 9 100 m² přináší kurátorovaný mix nových přírůstků i stávajících značek v modernizovaných formátech. Mezi hlavní novinky patří první pobočka JD Sports v pražském obchodním centru se zaměřením na streetwear a sneakers. Kompletní portfolio značek skupiny LPP je zastoupeno prostřednictvím obchodů Reserved, Sinsay, House a vlajkových formátů Mohito a Cropp (od jara 2026). Nový koncept přináší i knihkupectví Knihy Dobrovský, zaměřené na čtenářský komfort a zážitkový nákup. Nabídku elektroniky obohacuje Xiaomi.

Nové a modernizované jednotky doplňují stávající klíčové partnery jako Peek & Cloppenburg, H&M, New Yorker, Nike, Foot Locker, Decathlon, Sportisimo, Sephora, Douglas, Globus, dm a Rossmann.

Restaurační zóna jako nový standard gastronomického zážitku

Srdcem přístavby je nově koncipovaná Restaurační zóna – gastronomický prostor, který má kombinovat rodinný přístup, design, pohodlí a udržitelnost. Návštěvníci zde najdou dvoupodlažní koncepty, restaurace s obsluhou a inovativní formáty jako například robotickou restauraci iFood. Součástí je i dětský koutek.

Mezi nové gastronomické značky patří Banh-mi-ba, Burger King, Dean & David, Koykan, Musakka, Popeyes, Sakura’s Running Sushi, Tom’s Burger a další. Jídla jsou servírována na porcelánovém nádobí díky centrální myčce – s cílem minimalizace odpadu a podpory udržitelných provozních modelů URW.

Zásadní proměnou prošly i některé oblíbené provozovny – nový moderní design má McDonald’s, Costa Coffee i Ovocný Světozor. Fitness centrum Form Factory se přestěhovalo do zcela nových prostor s důrazem na moderní zákaznický zážitek.

CineStar přináší Boutique a Gold Class kino

Westfield Černý Most přináší unikátní koncept také v oblasti filmové zábavy. Kino CineStar bylo rozšířeno o Boutique Cinema a novou část Gold Class, která je prvním kinem svého druhu v obchodním centru v ČR. Po přestavbě tak prostory CineStar zabírají plochu zhruba tisíc metrů čtverečních.

CineStar Gold Class nabízí tři intimní sály s polohovatelnými sedačkami, stolečky a pohodlnými polštáři, privátní lounge a bar a obsluhu přímo v sále s nabídkou jídel, koktejlů a prémiových vín. Každý sál disponuje kapacitou 28 míst a dvěma místy pro vozíčkáře.

„Celý designový koncept vychází z tradičních filmů, jako byla Vesmírná oddysea 2001 nebo ze starých Star Treků. V korporátní identitě pracujeme s motivem vesmíru, kosmonauta apod. Chtěli jsme, aby prostor působil výjimečným dojmem, abyste si připadali jako ve sci-fi filmu,“ vysvětluje nový koncept marketingový ředitel společnosti CineStar Tomáš Volt.

Modernizace centra a nový standard služeb

V rámci modernizace stávajících částí centra byly v souladu se standardy značky Westfield zrenovovány klíčové body zákaznické cesty – nové odpočinkové zóny, digitální navigační totemy i plně modernizovaný infostánek. V nové restaurační části byla také vytvořena vnitřní herní zóna pro děti a maskot Maxík se vrací v nové podobě a s novým programem v rámci eventů a pravidelných animací pro děti.

Čtyři dny oslav – headliner Zara Larsson

Slavnostní otevření nové části centra a rebrandingu doprovází čtyřdenní program plný speciálních nabídek, zábavy a uvítání do světa značky Westfield. Oslavy odstartují večer 12. listopadu eventem pro cca 1 000 B2B hostů. Vrcholem bude koncert mezinárodní popové hvězdy Zary Larsson 13. listopadu pro přibližně 3 500 návštěvníků. Zákazníci se mohou těšit také na slevy ve více než 90 obchodech, interaktivní výstavu Giganti oceánů a plynulý přechod do atraktivní vánoční kampaně.

Vlajková destinace s ambicí v udržitelnosti a inovacích

Rozšíření a modernizace Westfield Černý Most byly realizovány v souladu s udržitelnou strategií URW „Better Places“ a projekt cílí na certifikaci BREEAM „Excellent“.

„Naším cílem bylo dosáhnout zhruba 637 kilogramů ekvivalentu uhlíku na metr čtvereční a podařilo se nám být ještě úspěšnější. Snažili jsme se maximálním způsobem používat původní materiály a recyklovat. Jednou z největších výzev byla recyklace původní skleněné fasády z roku 2013, která byla součástí původní restaurační zóny. Stejně tak se nám podařilo kompletně zrecyklovat prosklené vstupy do tzv. podzemní lobby. Dalším z bodů byla například recyklace části nábytku. Stoly, které šly použít, jsme repasovali, přetřeli a vypadají jako nové. Neplýtvali jsme,“ říká Radek Novák, Head of Construction Unibail-Rodamco-Westfield pro ČR a SR.

