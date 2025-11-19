DODO si pro online marketing vybírá Pickerly

Technologicko-logistická společnost DODO svěřila správu svého online marketingu agentuře Pickerly, která uspěla ve výběrovém řízení.
Future-built marketingová agentura z pražského Smíchova má na starosti nejen správu kampaní v reklamních systémech Google Ads, Seznam Sklik, Meta Ads a LinkedIn Ads, ale také posilování viditelnosti značky ve vyhledávačích a dlouhodobou práci na SEO. Pickerly bude DODO podporovat i při expanzi na zahraničních trzích – zejména v Německu, Maďarsku a na Slovensku. V Německu se zaměří na klíčová města jako Berlín, Mnichov či Hamburk.
„Online marketing je pro nás klíčový nejen z pohledu akvizice klientů, ale i z hlediska adaptace na měnící se digitální prostředí. Pickerly nám pomůže připravit se na novou éru vyhledávání v době umělé inteligence a využít její potenciál pro naše kampaně,“ komentuje navázání spolupráce Alexandra Hůlková, Head of Group Marketing DODO.
Pickerly pracuje pro více než čtyři desítky klientů a spravuje pro ně kampaně v 16 zemích na 3 kontinentech.