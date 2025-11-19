Zadavatelé a značky
DODO si pro online marketing vybírá Pickerly

Technologicko-logistická společnost DODO svěřila správu svého online marketingu agentuře Pickerly, která uspěla ve výběrovém řízení.

Future-built marketingová agentura z pražského Smíchova má na starosti nejen správu kampaní v reklamních systémech Google Ads, Seznam Sklik, Meta Ads a LinkedIn Ads, ale také posilování viditelnosti značky ve vyhledávačích a dlouhodobou práci na SEO. Pickerly bude DODO podporovat i při expanzi na zahraničních trzích – zejména v Německu, Maďarsku a na Slovensku. V Německu se zaměří na klíčová města jako Berlín, Mnichov či Hamburk.

„Online marketing je pro nás klíčový nejen z pohledu akvizice klientů, ale i z hlediska adaptace na měnící se digitální prostředí. Pickerly nám pomůže připravit se na novou éru vyhledávání v době umělé inteligence a využít její potenciál pro naše kampaně,“ komentuje navázání spolupráce Alexandra Hůlková, Head of Group Marketing DODO.

Pickerly pracuje pro více než čtyři desítky klientů a spravuje pro ně kampaně v 16 zemích na 3 kontinentech.

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Fabini
Kreativita a kampaně
Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
email_profi_1980x720
Online a social
Novinka v Emailu od Seznamu přináší výhody e-shopům i zákazníkům
