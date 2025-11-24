České dráhy si pro sociální sítě vybraly v tendru agenturu Socialsharks

České dráhy si v tendru vybraly nového partnera pro komunikaci na sociálních sítích. Od ledna 2026 ji převezme kreativní a digitální agentura Socialsharks, která bude mít na starosti kompletní správu vybraných profilů Českých drah, a to od strategie a tvorby obsahu až po kampaně a spolupráci na community managementu.
„Hledali jsme partnera, který dokáže spojit kreativitu s daty a strategickým přístupem. Agentura Socialsharks nás přesvědčila nejen svým know-how, ale i energií a moderním pohledem na sociální sítě. Věříme, že společně posuneme naši komunikace zase o kus dál,“ říká Jakub Otava, ředitel Odboru komunikace a marketingu Českých drah.
„Velmi si vážíme důvěry, kterou nám České dráhy projevily. Sociální sítě jsou dnes klíčovým místem, kde se značky potkávají se svým publikem. Našim cíle je vytvářet obsah, který nejen že bude pokračovat v budování brandu největšího a moderního dopravce, ale především posílí vztah lidí se značkou,“ dodává CEO Socialsharks Nikol Stolle.
Agentura Socialsharks, která patří mezi zkušené hráče v oblasti digitální komunikace v Česku, převezme správu profilů Českých drah na Facebooku a Instagramu. Kromě pravidelných příspěvků a grafického obsahu se zaměří především na dynamické videoformáty.
Součástí spolupráce bude i nasazování a vyhodnocování kampaní, pravidelné měření výkonu a průběžné optimalizace. Cílem je, aby komunikace Českých drah na sociálních sítích byla nejen vizuálně atraktivní, ale i datově efektivní a srozumitelná pro široké publikum.