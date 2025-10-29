Zadavatelé a značky
Značka CANS představila novinku – černý čaj v plechovce. Propaguje jí claimem Tea Time Anytime

CANS, česká značka stojící za vznikem neslazených nápojů vstoupila do další nápojové kategorie. K čtyřem příchutím CANS se nově přidává CANS Iced Tea Broskev, nesladký nápoj z černého čaje, se kterým je podle značky možné si čaj vychutnat kdykoliv a kdekoliv – Tea Time Anytime.

CANS staví na dvou principech – jednoduchost složení a kvalitní ingredience bez zbytečností. Novinka tak neobsahuje cukr, sladidla ani žádné umělé přísady. CANS Iced Tea Broskev podle značky spojuje pravý černý čaj, kapku broskvové šťávy a jemné bublinky.

„CANS vznikly z jednoduchého důvodu – nespokojili jsme se s dostupnou nabídkou neslazených nápojů a rozhodli jsme se začít je sami tvořit. A protože ani po dvou letech naší existence nebylo možné dát si kvalitní nesladký ledový čaj, vyrobili jsme ho nejlépe, jak jsme jen mohli,“ říká Jaroslav Beck, spoluzakladatel a investor CANS.

Značka čaj propaguje na claimu „Tea Time Anytime“, který naznačuje, že je možné vychutnat si neslazený čaj v plechovce kdykoliv během dne. „Kategorie ledových čajů už potřebovala refresh – a tak jsme se do toho v CANS pustili. Většina ledových čajů znamená hromadu cukru, sladidel a někde mezi nimi by se měla nacházet i příchuť čaje,“ píše firma.

CANS Iced Tea Broskev jsou exkluzivně dostupné na cans.com a Rohlik.cz do konce ledna 2026. Od února 2026 pak k dispozici u všech hlavních prodejců.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

