Zásilkovna otevírá svou síť Z-BOXů ostatním dopravcům, jako první se připojuje DPD

Logistická skupina Packeta, kam patří také Zásilkovna, zpřístupňuje v Česku svou síť výdejních boxů i jiným dopravcům. Jako první začala službu využívat společnost DPD. Novinka představuje důležitý krok k efektivnějšímu využívání výdejní infrastruktury a větší kapacitě pro zákazníky i e-shopy.

Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny Packeta, kam patří i česká Zásilkovna. Pilotním partnerem se stává společnost DPD, která začala od poloviny října využívat výdejní boxy Zásilkovny v Česku. Cílem strategie je lépe využít stávající kapacitu i nabídnout větší flexibilitu koncovým zákazníkům.

„Máme největší síť výdejních boxů v Česku a dává nám smysl ji sdílet. Podpoříme tak udržitelný rozvoj výdejní infrastruktury a snížíme zbytečné duplicitní instalace boxů v místech, kde už existuje funkční kapacita,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta.

Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku a regionální manažer společnosti pro střední a východní Evropu, na to navazuje: „Už delší dobu říkáme, že budoucnost samoobslužných boxů nevidíme v bezhlavém umisťování nových, ale spíše v udržitelném využití těch stávajících doplněných další instalací tam, kde není možné jiné efektivnější řešení. Jako nejlepší cesta se jednoznačně ukazuje právě sdílení volných kapacit jednotlivých provozovatelů boxů. Díky spolupráci se Zásilkovnou, respektive skupinou Packeta, se tak zase posouváme o další krok vpřed.“

Otevírání sítě v praxi znamená, že zákazník si vybere preferovanou společnost, která mu zásilku doručí do boxu Packety – ať už to bude Zásilkovna, nebo jiný dopravce. DPD je první, další partneři budou následovat.

Sít boxů je řízena, aby nedocházelo ke zpožděním

Zapojování dalších dopravců do sítě probíhá výhradně v lokalitách s aktuálně volnou kapacitou a pod přesným řízením, které zajišťuje plynulý provoz bez přetížení nebo zpoždění. Dopravci si tak mohou rezervovat online volné schránky pro daný den.

Sdílení ZBOXů, kterých má Zásilkovna v Česku přes šest tisíc, by proto nijak neměla ohrozit kvalitu služeb pro eshopy, které přes Zásilkovnu běžně posílají své zboží. Celá doručovací infrastruktura zůstává plně v režii skupiny Packeta.

Milion schránek do konce roku

Součástí strategie skupiny je i masivní navyšování kapacity celé sítě. Packeta se proto stále více soustředí na celkový počet výdejních schránek, nikoli jen boxů jako takových. Zatímco na začátku roku 2025 měla skupina ve svých zemích působení zhruba 690 tisíc schránek, do konce roku jich bude mít přes milion.

Toho chce dosáhnout kombinací několika přístupů. Jde jednak o chytrou úpravu stávajících boxů, dále o instalace boxů do obchodních prostor (například v síti Žabka) a také instalace nových boxů nebo jejich rozšiřování v lokalitách s vysokou poptávkou.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

