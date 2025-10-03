Reklama
Vision Thing buduje společně s Euronova Group vlastní síť DOOH obrazovek napříč Českem

Společnosti Vision Thing a Euronova Group začaly společně budovat vlastní síť digitálních reklamních ploch Concept OOH napříč celou republikou. První instalace proběhly v pražském obchodním centru Galerie Butovice, kde nyní Concept OOH funguje na 15 digitálních obrazovkách.

Kromě Prahy se Concept OOH soustředí zejména na regiony, v nichž je aktuálně pro inzerenty k dispozici sedm venkovních LED obrazovek. Konkrétně se jedná o obchodní centra Cukrovar v Hodoníně, Karolína v Ostravě a Čepkov ve Zlíně. Do konce roku plánuje Concept OOH provozovat 63 obrazovek v 15 městech napříč Českou republikou.

„Poté, co jsme začali spolupracovat se zakladateli Vision Thing na implementaci moderního způsobu nákupu reklamy v televizním vysílání, bylo pro nás logickým krokem rozšířit tuto spolupráci i na digitální plochy napříč celou republikou. Náš společný výhled je ambiciózní a jsem rád, že se začíná naplňovat už od prvních chvil,“ říká Radek Novák, majitel a generální ředitel Euronova Group.

Hlavním cílem budování vlastní sítě je podle společností nabídka větší flexibility a transparentnosti. Všechny nové reklamní plochy jsou vybaveny inteligentními senzory. Díky tomu je využíván model OTS (Opportunity to See), který umožňuje přesné cílení a transparentní cenotvorbu. Inzerenti tak platí pouze za skutečně oslovené kolemjdoucí či posádky vozidel.

Reklamní prostor je možné nakupovat jak napřímo prostřednictvím Euronova Group, tak programaticky prostřednictvím Vision Thing a jimi napojených programatických platforem Adform DSP, Google DV360, The Trade Desk, Vistar Media nebo Vision Thing DSP.

„Prohloubením spolupráce se společností Euronova Group chceme společně obsadit celou republiku digitálními LED a LCD obrazovkami, které budou dostupné malým i velkým inzerentům co nejvíce transparentní cestou,” dodává Richard Němec.

Tisková zpráva

Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
1 Niceboy ONE Ultra - Designovka
Zadavatelé a značky
Český zářez na světové mapě inovací: Niceboy představil první smart platební prsten
