Vision Thing buduje společně s Euronova Group vlastní síť DOOH obrazovek napříč Českem

Společnosti Vision Thing a Euronova Group začaly společně budovat vlastní síť digitálních reklamních ploch Concept OOH napříč celou republikou. První instalace proběhly v pražském obchodním centru Galerie Butovice, kde nyní Concept OOH funguje na 15 digitálních obrazovkách.
Kromě Prahy se Concept OOH soustředí zejména na regiony, v nichž je aktuálně pro inzerenty k dispozici sedm venkovních LED obrazovek. Konkrétně se jedná o obchodní centra Cukrovar v Hodoníně, Karolína v Ostravě a Čepkov ve Zlíně. Do konce roku plánuje Concept OOH provozovat 63 obrazovek v 15 městech napříč Českou republikou.
„Poté, co jsme začali spolupracovat se zakladateli Vision Thing na implementaci moderního způsobu nákupu reklamy v televizním vysílání, bylo pro nás logickým krokem rozšířit tuto spolupráci i na digitální plochy napříč celou republikou. Náš společný výhled je ambiciózní a jsem rád, že se začíná naplňovat už od prvních chvil,“ říká Radek Novák, majitel a generální ředitel Euronova Group.
Hlavním cílem budování vlastní sítě je podle společností nabídka větší flexibility a transparentnosti. Všechny nové reklamní plochy jsou vybaveny inteligentními senzory. Díky tomu je využíván model OTS (Opportunity to See), který umožňuje přesné cílení a transparentní cenotvorbu. Inzerenti tak platí pouze za skutečně oslovené kolemjdoucí či posádky vozidel.
Reklamní prostor je možné nakupovat jak napřímo prostřednictvím Euronova Group, tak programaticky prostřednictvím Vision Thing a jimi napojených programatických platforem Adform DSP, Google DV360, The Trade Desk, Vistar Media nebo Vision Thing DSP.
„Prohloubením spolupráce se společností Euronova Group chceme společně obsadit celou republiku digitálními LED a LCD obrazovkami, které budou dostupné malým i velkým inzerentům co nejvíce transparentní cestou,” dodává Richard Němec.