UNIQA získala Cenu odborné veřejnosti za podporu duševního zdraví zaměstnanců. Nyní představuje interní kampaň

Finanční dům UNIQA se dlouhodobě věnuje podpoře duševního zdraví svých zaměstnanců i široké veřejnosti. Za své aktivity nyní získala Cenu odborné veřejnosti Nejlepší HR projekt roku 2025 na HREA Summitu. Nyní přichází s interní kampaní Dechem přítomní.
Ve spolupráci se slovenskou neziskovou organizací Liga za duševné zdravie pomohl finanční dům UNIQA přinést do Česka a na Slovensko certifikovaný program První pomoc pro duševní zdraví, vycházející z mezinárodní metodiky Mental Health First Aid. Ten letos získal na HREA Summitu i Cenu odborné veřejnosti.
„Z ocenění máme upřímnou radost. Nejenže potvrzuje naši dlouhodobou snahu o podporu duševního zdraví, ale zároveň pomáhá šířit povědomí o přístupu Mental Health First Aid (MHFA) v Česku a na Slovensku. Věříme, že tímto způsobem můžeme inspirovat i další zaměstnavatele, aby podobné iniciativy zavedli ve svých firmách – a společně tak přispěli k zdravějším pracovním prostředím i celkově odolnější společnosti,“ vysvětluje Ganna Pidgorna, členka představenstva UNIQA odpovědná za lidské zdroje, značku a udržitelnost.
V letošním roce se UNIQA blíží ke stovce proškolených a certifikovaných poskytovatelů, kteří se naučili, jak rozpoznat a zvládat duševní nepohodu – a jak účinně pomoci nejen sobě, ale i svým kolegům či blízkým. Díky tomuto projektu se UNIQA stala prvním zaměstnavatelem na trhu s certifikátem První pomoci pro duševní zdraví.
Na projekt UNIQA dále navazuje. V rámci firemní Komunity poskytovatelů první pomoci pro duševní zdraví a ve spolupráci s dalšími odděleními rozvíjí podporu duševní pohody i praktickými aktivitami. Jednou z nich je například podzimní interní kampaň Dechem přítomní s otužilcem Davidem Venclem.
Součástí kampaně je deset krátkých videí s dechovými a relaxačními technikami, které zaměstnanci dostávají přímo do svého e-mailu. Každé video zároveň odkazuje na Komunitu poskytovatelů první pomoci, aby se praktické tipy pro zvládání stresu a posilování duševní odolnosti propojily s reálnou nabídkou podpory.
Podpora duševního zdraví navíc podle společnosti není jen aktuálním tématem, ale dlouhodobým závazkem. „Jako zaměstnavatel si uvědomujeme, že právě práce tvoří velkou část našeho života. O to důležitější je, aby se naši lidé cítili psychicky v rovnováze a měli kolem sebe kolegy, kteří dokážou včas rozpoznat, že něco není v pořádku,“ říká Ganna Pidgorna. „Proto se v UNIQA zaměřujeme na prevenci a systematickou podporu duševního zdraví – chceme, aby se z péče o psychickou pohodu stala přirozená součást firemní kultury,“ dodává.
Podle dat odpovědných evropských institucí 60 procent světové populace pracuje a až 15 procent dospělých v produktivním věku trpí nějakým duševním onemocněním. Pracovní stres je přitom jedním z hlavních rizikových faktorů – v roce 2022 pociťovalo stres, depresi či úzkost 27 procent pracovníků v Evropské unii. Důsledky mají i ekonomický dopad: jen úzkostné poruchy a deprese stojí ekonomiku EU odhadem 170 miliard eur ročně.
„V UNIQA je pro nás celková pohoda zaměstnanců prvořadá. Snažíme se, aby naši lidé byli nejen pracovně motivovaní, ale cítili i lidskou oporu a měli prostor skloubit pracovní a rodinný život. Sama vím, že přicházejí období, kdy nemáme vše pod kontrolou tak, jak bychom chtěli. O to důležitější je péče o mentální pohodu – i proto jsem sama absolvovala program První pomoci pro duševní zdraví. Těší mě, že naši snahu ocenila odborná veřejnost na HREA Summitu a že se do kurzu hlásí stále více kolegů,“ dodává Pidgorna.
Účastníci kurzů se postupně spojují do interní komunity, kde si vyměňují zkušenosti a navzájem se podporují. „Díky tomu se v péči o duševní zdraví neustále zdokonalují a stávají se přirozenými ambasadory zdravé firemní kultury,“ doplňuje Pidgorna.
Kurz První pomoci pro duševní zdraví přináší absolventům nejen praktické dovednosti, ale i hlubší porozumění vlastní psychické pohodě. Klíčovou částí programu je seberegulace – účastníci se učí nejprve pracovat se svými emocemi a stresem, aby pak dokázali efektivně pomáhat druhým.
Program Mental Health First Aid vznikl před více než 20 lety v Austrálii a dnes je uznávaným vzdělávacím standardem ve více než 30 zemích světa. Mezi jeho známé ambasadory patří například Michelle Obamová, Lady Gaga nebo princ a princezna z Walesu.