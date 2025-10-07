Twisto rozšiřuje síť partnerských e-shopů. Přidávají se Tchibo, Kytary.cz i Hodinky 365

Společnost Twisto dále rozšiřuje své portfolio partnerských e-shopů, které nabízejí její flexibilní platební metody. Nově se k nim připojilo šest oblíbených online obchodů – Tchibo, Kytary.cz, Hodinky 365, Exalted, Meatfly a LoroOro.
Platební metody Platba do 30 dní a Nákup na třetiny tak nyní mohou využít zákazníci napříč různými segmenty od módy po hudební nástroje. Zájem obchodníků podle Twista potvrzuje, že odložené a rozložené platby se stávají novým standardem online nakupování.
„Zavedení platebních metod od Twista je takzvaná win-win situace – pro zákazníky i pro obchodníky. Zákazníci si mohou v klidu prohlédnout doručené zboží nebo si rozdělit větší nákup do tří částí. A e-shop přitom dostane celou částku už druhý den od objednávky,“ říká Martin Šťastný, Head of Sales and Business Development Twista pro Českou republiku.
„Při platbě dobírkou zákazníci často platí za zboží, které ještě ani neviděli. Nemají jistotu, že vše odpovídá popisu na webu. Obchodníci přitom musí nákupy – než jim dojdou peníze od zákazníků, financovat z vlastní kapsy, což je pro ně velmi nákladné,“ doplňuje.
Twisto poskytuje BNPL služby na českém trhu už 12 let a zájem o ně dál roste. Objem transakcí realizovaných přes službu Platba do 30 dní každoročně stoupá v průměru o 10 procent. Ještě dynamičtější růst zaznamenává novější služba Nákup na třetiny, kdy si zákazník může rozdělit částku nad 1 000 Kč do 3 bezúročných splátek – ta meziročně vykázala dvojnásobný nárůst.
„Pro naše zákazníky je možnost rozdělit si platbu na třetiny skvělým řešením. Kvalitní hudební nástroje a vybavení nejsou vždy levnou záležitostí a díky této službě se nám daří zpřístupnit hudební vybavení širšímu publiku – od začátečníků až po zkušené muzikanty a profesionály,“ říká Jiří Struk, Marketingový ředitel Kytary.cz.
Jen v loňském roce Twisto v Česku zprocesovalo transakce za 3 miliardy korun a letos očekává další výrazný růst.
„To, že se naše flexibilní platební metody stávají běžnou součástí nákupního procesu napříč různými segmenty, vnímáme jako potvrzení, že jdeme správným směrem,“ říká Nemika Menevse, CEO Twista. „Zároveň cítíme závazek dál inovovat a přinášet našim partnerům služby, které jejich zákazníkům nabídnou bezpečnější a pohodlnější nákupní zážitek. Už brzy představíme nové produkty, které na tuto misi navazují,“ uzavírá Menevse.