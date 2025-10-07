Reklama
Reklama
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Twisto rozšiřuje síť partnerských e-shopů. Přidávají se Tchibo, Kytary.cz i Hodinky 365

Společnost Twisto dále rozšiřuje své portfolio partnerských e-shopů, které nabízejí její flexibilní platební metody. Nově se k nim připojilo šest oblíbených online obchodů – Tchibo, Kytary.cz, Hodinky 365, Exalted, Meatfly a LoroOro.

Platební metody Platba do 30 dní a Nákup na třetiny tak nyní mohou využít zákazníci napříč různými segmenty od módy po hudební nástroje. Zájem obchodníků podle Twista potvrzuje, že odložené a rozložené platby se stávají novým standardem online nakupování.

„Zavedení platebních metod od Twista je takzvaná win-win situace – pro zákazníky i pro obchodníky. Zákazníci si mohou v klidu prohlédnout doručené zboží nebo si rozdělit větší nákup do tří částí. A e-shop přitom dostane celou částku už druhý den od objednávky,“ říká Martin Šťastný, Head of Sales and Business Development Twista pro Českou republiku.

„Při platbě dobírkou zákazníci často platí za zboží, které ještě ani neviděli. Nemají jistotu, že vše odpovídá popisu na webu. Obchodníci přitom musí nákupy – než jim dojdou peníze od zákazníků, financovat z vlastní kapsy, což je pro ně velmi nákladné,“ doplňuje.

Twisto poskytuje BNPL služby na českém trhu už 12 let a zájem o ně dál roste. Objem transakcí realizovaných přes službu Platba do 30 dní každoročně stoupá v průměru o 10 procent. Ještě dynamičtější růst zaznamenává novější služba Nákup na třetiny, kdy si zákazník může rozdělit částku nad 1 000 Kč do 3 bezúročných splátek – ta meziročně vykázala dvojnásobný nárůst.

„Pro naše zákazníky je možnost rozdělit si platbu na třetiny skvělým řešením. Kvalitní hudební nástroje a vybavení nejsou vždy levnou záležitostí a díky této službě se nám daří zpřístupnit hudební vybavení širšímu publiku – od začátečníků až po zkušené muzikanty a profesionály,“ říká Jiří Struk, Marketingový ředitel Kytary.cz.

Jen v loňském roce Twisto v Česku zprocesovalo transakce za 3 miliardy korun a letos očekává další výrazný růst.

„To, že se naše flexibilní platební metody stávají běžnou součástí nákupního procesu napříč různými segmenty, vnímáme jako potvrzení, že jdeme správným směrem,“ říká Nemika Menevse, CEO Twista. „Zároveň cítíme závazek dál inovovat a přinášet našim partnerům služby, které jejich zákazníkům nabídnou bezpečnější a pohodlnější nákupní zážitek. Už brzy představíme nové produkty, které na tuto misi navazují,“ uzavírá Menevse.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze
Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.

MAM Exkluzivně v časopise

Lord Evans
Komunita a lidé
Právo být slyšen si musí politici zasloužit tvrdou prací
Signal Festival
Akce a soutěže
Signal Festival opět prozáří metropoli. Co se všechno chystá?
Influcon
Akce a soutěže Komunita a lidé
Creative is the new targeting. Co přinesl letošní Influcon?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Kateřina Pištorová
Komunita a lidé
Novou šéfkou komunikace Škoda Group se stává Kateřina Pištorová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Kateřina Pištorová
Komunita a lidé
Novou šéfkou komunikace Škoda Group se stává Kateřina Pištorová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ