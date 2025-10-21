Zadavatelé a značky
Socialsharks zůstává i nadále digitální agenturou pro E.ON

© Socialsharks

Digitální a kreativní agentura Socialsharks uspěla v obhajobě tendru a pokračuje ve spolupráci s energetickou společností E.ON. I nadále tak bude mít na starosti sociální sítě, spolupráci s influencery a tvorbu strategie a komunikace v rámci ekologické soutěže E.ON Energy Globe.

„Skutečnost, že jsme si i podruhé vybrali společnost Socialsharks, potvrzuje naši spokojenost s dosavadní spoluprací. Oceňujeme jejich profesionální přístup, kvalitu poskytovaných služeb a schopnost dlouhodobě podporovat naše strategické cíle,” reaguje na výsledek tendru Simona Bláhová, vedoucí ATL & kampaně, marketingová komunikace E.ON.

„E.ON je jedním z našich nejkomplexnějších klientů. Obhajoba výběrového řízení pro nás byla výzvou, jelikož se o brandovou i výkonnostní komunikaci jak pro E.ON, E.ON Energy Globe i E.ON Kariéra staráme již tři roky. Jsme rádi, že jsme dokázali zúročit naše dosavadní zkušenosti a zároveň přinést i nové ideje a strategie do dlouhodobé i kampaňové komunikace,” dodává k pokračování spolupráce Nikol Stolle, CEO & Co-Owner Socialsharks.

Socialsharks se kromě komunikace pro E.ON stará také o projekt E.ON Energy Globe, kde zastřešují kompletní online komunikační, produkční a výkonnostní strategii včetně influencer marketingu. Vedou kreativní a mediální správu kampaní pro E.ON Kariéra, a to nejen na sociálních sítích. Ve správě mají kompletní výkonnostní marketing i community management.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

