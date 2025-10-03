Rosmann si pro spolupráci v oblasti komunikace vybral Native PR

Komunikační agentura Native PR rozšířila své klientské portfolio o značku českého retailu, když zvítězila ve výběrovém řízení na poskytovatele PR služeb pro síť drogerií Rosmann. Ta je aktuálně nejrychleji rostoucím drogistickým řetězcem v České republice.
Spolupráce byla zahájena na začátku července a jejím prvním vrcholem byla medializace zahájení výstavby nového logistického centra Rosmann, které by se mělo stát nejmodernějším v segmentu drogistického zboží v republice.
„Spolupráce s Rosmann nás těší hned ze dvou důvodů – jde o silnou a rychle rostoucí značku na českém trhu a už první měsíce dokazují, že společně umíme přinášet konkrétní výsledky. Úspěšná medializace otevření nového logistického centra je toho důkazem a věřím, že i další projekty potvrdí, že Rosmann a Native PR tvoří silný tým,“ říká Václav Pavelka, řídící partner a hlavní konzultant Native PR.
„První pololetí letošního roku bylo navíc z pohledu akvizic velmi úspěšné – vedle Rosmann jsme navázali spolupráci také se značkami Planetum, Hurom, Klik.cz nebo JK šperky,“ doplňuje Pavelka.