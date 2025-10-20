Zadavatelé a značky
První krok bývá nejtěžší, ale online studium vám ho usnadní

© iStock, British Business School

  • Advertorial

Studovat odkudkoli, ale neztratit kontakt s lidmi. Moderní online výuka ukazuje, že i na dálku lze sdílet zkušenosti, diskutovat o reálných situacích a objevovat nové souvislosti, které posouvají dál nejen profesně, ale i lidsky.

Vzdělávání se mění stejně rychle jako svět kolem nás. Dnes už není nutné cestovat do učeben, aby se člověk mohl posouvat profesně i osobnostně. Stačí mít chuť na sobě pracovat a najít si kvalitního vzdělávacího partnera, který dokáže přenést zkušenosti z praxe až k vám domů.

Přesně takovým partnerem je BRITISH BUSINESS SCHOOL, která své programy MBA, BBA, DBA i LLM nabízí také v plnohodnotné online formě.

Plnohodnotná výuka naživo

Online studium na BRITISH BUSINESS SCHOOL není totiž o pasivním sledování videí a předpřipravených prezentacích. Každá studijní lekce probíhá naživo s lektorem, který vede diskusi, reaguje na dotazy a sdílí své zkušenosti z praxe. Díky tomu se studenti mohou aktivně zapojovat, řešit konkrétní pracovní situace a okamžitě aplikovat nové poznatky do své profese.

Lektorský tým tvoří zkušení manažeři, podnikatelé a odborníci z reálného byznysu, kteří přinášejí do výuky aktuální témata, příklady a případové studie z českého i mezinárodního prostředí.

Flexibilita, která dává smysl

K výuce se lze připojit odkudkoliv a výjimkou nejsou ani studenti, kteří žijí doslova na druhé straně světa. Kombinace živých online lekcí a moderních studijních materiálů umožňuje skloubit studium s pracovním i osobním životem, což oceňují především vytížení manažeři a ve výsledku si to pochvalují i již úspěšní absolventi.

„Kvalitu studia hodnotím velice pozitivně. Všichni lektoři byli skvělí, úžasní a byla jsem velice spokojená. Nejvíce mě na výuce bavilo to, že jsme v online hodinách byli neustále v kontaktu a témata, které jsme probírali mě nesmírně poutala.,“ popisuje absolventka programu Sociologie a psychologie, Ing. Lucie Bajnarová, MBA.

Pestrá nabídka osvědčených programů

Škola nabízí 16 vzdělávacích MBA programů, které reflektují aktuální trendy v řízení, podnikání i právu. Mezi nejvyhledávanější patří Management a leadership, Management soft skills, Sociologie a psychologie či Management ve zdravotnictví. Další možností studia jsou programy BBA, DBA a LLM.

Každý program je zaměřený prakticky, kdy studenti pracují ve svých seminárních pracích na skutečných modelových projektech, učí se strategicky uvažovat a rozvíjejí své schopnosti vést tým, firmu nebo vlastní podnikání.

Když se spojí kvalita a dostupnost

V době, kdy je čas tou nejcennější komoditou, přináší online studium na BRITISH BUSINESS SCHOOL efektivní způsob, jak investovat do sebe, a přitom neztratit kontakt s realitou.

Každý krok ke vzdělání je krokem vpřed. Někdy je nejtěžší se jen rozhodnout, jak začít. Pokud cítíte, že nastal čas posunout se dál, stále máte možnost přihlásit se do letošního podzimního studijního cyklu.

Picture of Externí autor

Externí autor

