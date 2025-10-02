Proměnu digitální prezentace šlechtické rodiny Lobkowiczů završil nový web

Sdílíme minulost, tvoříme budoucnost. Tak zní poslání a vize rodiny Lobkowiczů a brandu House of Lobkowicz, který zastřešuje všechny její aktivity. Šlechtický rod, jehož původ sahá až do 14. století, se rozhodl pro proměnu své digitální prezence. Proces, kterému předcházela práce na nové inovační strategii, byl završen spuštěním nových webových stránek lobkowicz.cz.
Autorem webu je kreativní studio Brainz Studios, které pracovalo s brandem a grafickými podklady již dříve vytvořenými Studiem Najbrt. Digitální transformace je v případě House of Lobkowicz několikavrstvý proces postavený na dlouhodobém cíli zefektivnit a automatizovat obchodní a marketingové procesy. Nejviditelnějším a pro transformaci klíčovým výsledkem několikaměsíční práce je nová komplexní webová prezentace organizace.
„Kulturní instituce mají specifické publikum, interní procesy i jasné byznysové cíle – prodávají zážitky, služby a produkty s přidanou hodnotou. V Discovery fázi jsme proto detailně rozebrali hodnoty značky, cílové skupiny a workflow jednotlivých týmů v rámci bohaté struktury House of Lobkowicz. Díky tomu jsme navrhli digitální řešení, které respektuje tradici vypráví příběhy a vizi House of Lobkowicz, a zároveň přináší vyšší provozní efektivitu a hmatatelné obchodní výsledky,” vysvětluje Štěpán Kleník, zakladatel Brainz Studios.
V první řadě je kladen důraz na kvalitu obsahu a na komunikaci historických a současných příběhů rodiny Lobkowiczů. V dalších rovině stojí nová koncepce webových stránek na důkladné revizi různorodých návštěvnických skupin a jejich motivací. Od turistů, přes milovníky umění až po business partnery s akcentem dostat je co nejrychleji ke kýženému cíli (nákup vstupenek, rezervace svatebního místa a další služby).
„Od zavedení nového webu pozoruji jednu věc a to je eliminace nekvalifikovaných poptávek na pronájem prostor. Takových, pro které se naše prostory nehodí a okamžitě bychom je odmítali. Klienti se nyní mnohem snáze a srozumitelněji dostanou ke všem potřebným informacím a velice rychle zjistí, zda má smysl jejich typ akce v našich prostorách vůbec poptávat. Jen za první čtvrtletí letošního roku nám přišlo o 30 porcnet takových nekvalifikovaných poptávek méně než v roce 2024,” hodnotí výkonný ředitel House of Lobkowicz Lukáš Poór.
Výrazným způsobem vzrostla také návštěvnost webových stránek jako takových. Dotklo se to také času, který lidé na webu tráví. V letních měsících trávili návštěvníci na webu v průměru dvojnásobný čas v porovnání s výkonem předchozího webu. Celkově dosáhly nové webové stránky o 42 procent vyšší návštěvnost a o 34 procent větší počet zobrazení stránek oproti průměru starého webu. Z hlediska počtu zobrazení byl srpen 2025 dokonce rekordní a překonal hranici 40 tisíc zobrazení.
O aktualizaci vizuální identity pro potřeby webu se postaralo Studio Najbrt, které ji původně také navrhlo. Její aplikace do digitálního světa se ujal Marc Sanderson, Art Director Brainz Studios. Kromě nového webu se kreativní skupina Brainz Studios dlouhodobě stará také o PR komunikaci značky House of Lobkowicz.