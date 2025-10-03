Pivovary CZ Group vybraly digitální agenturu. Stala se jí Etnetera Motion

Zubr, Holba a Litovel nevstupují do online světa sami. Od 1. října se do týmu přidává kreativní agentura Etnetera Motion. Podle společnosti má agentura na starosti „říznout do věcí jinak“ a digitál „pořádně rozčeřit“.
Společnost Pivovary CZ Group patří mezi tradiční české výrobce piv působící především na Moravě. „Nechceme stát v řadě. Chceme nabourávat konvence a vyčlenit se z davu. Jsme v pozici vyzyvatele, ne přihlížeče. A právě to jsme našli u Etnetera Motion – týmu, který má odvahu říznout do věcí jinak, hledat cesty přímo v terénu a přetavit je do digitálu, který má šťávu,“ říká Ondřej Roček, marketingový ředitel Pivovary CZ Group.
„České pivo nikdy nebylo o průměrnosti. A my nechceme, aby digitál byl jen kulisou. Chceme ho pořádně rozčeřit, vyzvat konkurenci a ukázat, že i online se dá hrát s charakterem a poctivostí. Proto jsme nehledali správce kanálů, ale parťáka, který má energii, fantazii a chuť bourat zaběhnuté,“ dodává Roček.
Na to navazuje i Martin Musila, brand manažer značky Holba: „Etnetera Motion nás dostala svou schopností vystihnout charakter značek Holba, Zubr a Litovel s nápady, které nejsou okoukané. V prezentaci přinesli koncepty, co hledají příležitosti tam, kde je jiní ani nehledají. Autenticitu dokázali propojit s hravostí a vizuální silou tak, že to není jen o emocích – ale o objevování úplně nových cest, jak pivo ukázat lidem.“
Etnetera Motion je kreativní agentura zaměřená na digitální komunikaci, video a obsahový marketing. Jejím cílem je hledat autentické způsoby, jak značky přiblížit lidem, a propojit digitál s reálným životem.