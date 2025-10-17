Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TWBA\Hullabaloo

© McDonald’s

TBWA\Hullabaloo Česká republika se ve spolupráci s TBWA\Ukrajina, společně patřící do holdingu Omnicom Agency Group (OAG), staly partnery značky McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině. Stalo se tak po vítězství v rozsáhlém tendru, jehož se účastnila i další holdingová skupina z globálně předvybraných McDonald’s agentur.

Součástí procesu bylo několik kol kreativních prezentací a také tvorba nové organizační struktury, včetně zapojení členů širšího McDonald’s týmu v rámci OAG Evropa.

„V McDonald’s jsme se rozhodli najít jedno integrované řešení kreativních/reklamních služeb pro Český, Slovenský a Ukrajinský trh. V proběhlém výběrovém řízení bylo navržené řešení od OAG – Omnicom Advertising Group vybráno jako nejvhodnější mezi řešeními globálně předvybraných McDonald’s agentur. Od 1. října 2025 tak kompletní kreativní služby pro McDonald’s přebírají agentury OAG. Jsme přesvědčeni, že vítězná nabídka přinese další pozitivní vývoj v kreativitě, konzistenci napříč širokým rozsahem kampaní a efektivní komunikaci v celém regionu,“ říká Martin Troup, Marketingový ředitel pro Čechy, Slovensko a Ukrajinu. „Jsme také rádi, že můžeme pokračovat se skupinou OAG, naším dlouholetým partnerem na všech třech trzích,“ dodává.

„Takovéto příležitosti nepřichází každý den, a proto jsme nadšeni, že začínáme spolupráci s jednou z nejikoničtějších značek na světě,“ říká Jiří Pleskot, Creative Partner, TBWA\HULLABALOO Česká republika.

