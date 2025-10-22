OpenAI spustila vlastní prohlížeč Atlas. S vestavěnou umělou inteligencí by mohl konkurovat Googlu

OpenAI spustilo nový webový prohlížeč ChatGPT Atlas, který propojuje klasické internetové vyhledávání s funkcemi umělé inteligence. Prohlížeč s postranním panelem „ask ChatGPT“ je zatím dostupný jen pro Apple. Brzy by měl dorazit i na ostatní systémy nebo například telefony.
Jedním z hlavních tahounů nového prohlížeče ChatGPT Atlas je zejména postranní panel s aktivním chatbotem. Ten po vzoru klasických jazykových modelů umožňuje získat shrnutí článků, překlady, analýzy či doporučení bez nutnosti přepínat mezi okny.
Kromě zapracovaného ChatuGPT představuje v úterý spuštěný vyhledávač ještě jednu novinku, a to tzv. Agent mode. V něm může ChatGPT s výslovným souhlasem uživatele provádět akce v prohlížeči, například otevírat stránky, pomáhat s rezervacemi nebo vyhledávat produkty. V praxi by tak mohl například dokončit a objednat nákup, vyplnit formulář nebo zabookovat hotel.
Nastavení Agent je ovšem ve výchozí verzi prohlížeče Atlas vypnuté, funkci lze spustit v nastavení. OpenAI zároveň tvrdí, že mají uživatelé nad svými nastaveními soukromí úplnou kontrolu: „Vy rozhodujete o tom, co si o vás pamatuje, jak jsou vaše data používána a jaká nastavení se při procházením internetem uplatňují.“ Výchozí nastavení prohlížeče také slibuje, že by prohlížený obsah neměl být používán k tréninku modelů a stejně jako v jiných prohlížečích může uživatel smazat svou historii prohlížení a webovou historii.
Atlas ale nabízí i opak, a to skrze volitelnou funkci „browser memories“, která umožňuje prohlížeči pamatovat si klíčové informace o uživateli pro personalizovanější asistenci. Podle britského deníku The Guardian v tento moment ale „není jasné, jak společnost sdílí informace o prohlížení s třetími stranami“.
OpenAI není první společností, která do vyhledávače implementovala umělou inteligenci. Například Google integroval části svého modelu Gemini AI do prohlížeče Chrome. Právě ten by mohl nový Atlas v budoucnu ohrozit. Akcie společnosti Google totiž krátce po oznámení OpenAI klesly o 4 procenta. Podle Guardianu investoři reagovali na obavy, že nový prohlížeč ChatGPT Atlas by mohl ohrozit dominantní postavení Chrome, nejpoužívanějšího webového prohlížeče na světě.
Podle oznámení společnosti OpenAI je Atlas nyní globálně dostupný na operačním systému macOS, brzy bude k dispozici také pro Windows, iOS a Android.