Na čerpacích stanicích Orlen mohou zákazníci zachraňovat potraviny i přes aplikaci Nesnězeno

Orlen, největší síť čerpacích stanic v České republice a součást skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje své aktivity v oblasti odpovědného podnikání a udržitelnosti. Zákazníci si mohou na vybraných pražských a brněnských stanicích Orlen rezervovat balíčky s překvapením obsahující neprodané potraviny z nabídky občerstvení Stop Cafe.
Potravinové přebytky představují významné environmentální i společenské téma, a spolupráce s platformou Nesnězeno nabízí podle společnosti konkrétní cestu, jak tomuto problému čelit. „Naším cílem je přinášet praktická řešení, která spojují udržitelnost s pohodlím zákazníků. Díky spolupráci s mobilními a webovými platformami jako je Nesnězeno se nám daří snižovat množství vyhozených potravin a současně nabízet zajímavou formu výhodného nákupu, jejíž atraktivita je mezi našimi zákazníky i širokou veřejností na vzestupu. Nesnězeno je naše druhé řešení v této oblasti, které doplňuje naše úsilí o větší udržitelnost v maloobchodu,“ uvádí Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny Orlen Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině Orlen.
Obsah Nesnězeno balíčků se mění podle denních přebytků, vždy ale zahrnuje čerstvé potraviny, které by jinak zůstaly nevyužité. V pilotní fázi jsou k dispozici dvě varianty – slaný balíček Stop Cafe za 79 Kč a sladký balíček Stop Cafe za 49 Kč. Zákazníci tak mohou za zvýhodněnou cenu získat například sladké pečivo, croissanty, sendviče, wrapy, panini nebo bagety. Rezervace i platba probíhají jednoduše přes aplikaci Nesnězeno. Vyzvednutí balíčků je možné mezi 12:00 a 16:00 na vybraných čerpacích stanicích Orlen v Praze a Brně – ideálně při běžné zastávce na tankování nebo na kávu.
„S velkými řetězci máme bohaté zkušenosti – ať už se jedná o sítě kaváren, pekáren, nebo prodejce potravin. Jsme proto moc rádi, že mezi ně nyní můžeme přivítat další silnou značku na českém trhu, jakou je Orlen, a jsem přesvědčen, že jí máme co nabídnout. Opřít se mohou o naši zákaznickou bázi čítající přes 1,2 milionu uživatelů, celorepublikové pokrytí nebo více než sedm let zkušeností na lokálním trhu s možností expanze do sousedních zemí,“ uvádí Jakub Henni, spoluzakladatel a generální ředitel Nesnězeno, a dodává: „Orlen nám pomáhá rozšířit myšlenku, že i menší potravinové přebytky má smysl zachraňovat – protože dohromady vytvářejí velký pozitivní dopad.“
Projekt je aktuálně v pilotní fázi, která slouží k ověření zájmu zákazníků o balíčky s překvapením Stop Cafe. Na základě výsledků této fáze se rozhodne o případném rozšíření spolupráce na větší počet čerpacích stanic Orlen napříč Českou republikou. Společnost tak pokračuje v rozvoji aktivit podporujících udržitelnost a nabízí zákazníkům další možnost, jak se do tohoto úsilí aktivně zapojit.