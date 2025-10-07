Reklama
Mediaboard představuje vlastního AI asistenta. MAIA se umí přizpůsobit potřebám značky a urychlit mediální monitoring i analýzu

Mediaboard, společnost působící na poli komplexního mediálního monitoringu a all-in-one media intelligence služeb, představuje vlastního AI asistenta. MAIA má výrazně ulehčit a zrychlit monitoring, převezít za uživatele rutinní úkoly a díky práci s vlastními prompty zvládnout podrobnou mediální analýzu na míru potřebám značek.

MAIA má podobu virtuálního AI asistenta, který je dostupný přímo v hlavním uživatelském rozhraní. Doplňuje a rozšiřuje stávající pokročilé AI funkce, které Mediaboard v rámci své all-in-one monitorovací platformy již nabízí a současně zjednodušuje práci PR profesionálům a společnostem, které potřebují komplexní nástroj pro mediální monitoring a analýzy.

MAIA podle společnosti dokáže rychle a jednoduše analyzovat až 200 článků najednou a výrazně tak šetřit čas strávený nad mediálním monitoringem. Pokud uživatelé využívají metriku PRIMe, mohou si díky ní snadno seřadit relevantní články a s MAIA pak analyzovat jejich obsah.

„Už náš loňský průzkum mezi PR specialisty ukázal, že polovina firem měří komunikaci pouze nárazově, bojují se složitým vyhodnocováním nebo nedostačujícími metrikami a nemohou tak efektivně sdílet výsledky. Proto jsme uvedli metriku PRIMe, která tuto poptávku řeší a vyhodnocuje efektivitu PR komunikace v reálném čase. Spolu s MAIA tak nabízí ucelený a plně automatizovaný monitoring i reporting,“ vysvětluje Zdeněk Jodas, CSO Mediaboard.

AI asistent nabízí šest typů mediální analýzy. Umí přinést kompletní shrnutí s detailní analýzou každého článku, manažerské shrnutí pro vedení a C-level manažery, stručné shrnutí s přehledem klíčových témat, hlavní témata s klíčovými články i analýzu sentimentu. Zásadní je pak možnost vlastní analýzy na základě personalizovaných promptů, díky které MAIA dokáže hodnocení přizpůsobit potřebám značky i specifikům odvětví či trhu.

Společnosti tak získají nejkomplexnější a strategicky cenný pohled na svůj mediální obraz. Odpadá zdlouhavá manuální analýza monitoringu, ruční procházení článků a hledání souvislostí podstatných pro brand. „MAIA se přizpůsobí značce a firemnímu kontextu a připraví relevantní shrnutí, se kterým se dá ihned pracovat, například sdílet s vedením,“ říká Jodas.

Nový AI asistent navazuje na funkce umělé inteligence, které společnost poskytuje v rámci své platformy Mediaboard Connect. AI pomůže například s kompletním návrhem tiskových zpráv na základě vstupů, kontrolou tiskových podkladů nebo překladem. Díky využití vlastních promptů navíc zachovává definovaný tone of voice značky. Umožňuje i využití připravených šablon a v rámci sekce E-mailing AI asistent vytvoří personalizované e-maily a zajistí automatizovanou rozesílku zpráv z Newsroomu spolu s analýzou odezvy.

„Chceme, aby se PRisté mohli věnovat tomu hlavnímu – dávat výsledkům reportingu přidanou hodnotu díky své odbornosti. AI asistent převezme velkou část administrativní nálože a ulehčí celkové pracovní workflow,“ zakončuje Jodas.

MAM Téma čísla

Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze
Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.

MAM Exkluzivně v časopise

Lord Evans
Komunita a lidé
Právo být slyšen si musí politici zasloužit tvrdou prací
Signal Festival
Akce a soutěže
Signal Festival opět prozáří metropoli. Co se všechno chystá?
Influcon
Akce a soutěže Komunita a lidé
Creative is the new targeting. Co přinesl letošní Influcon?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

