Live Nation Czech Republic a Metronome spojují síly. Festival se uskuteční v Letňanech, první hvězdou je Nick Cave & The Bad Seeds

Metronome Prague vstupuje do své druhé dekády zásadním krokem vpřed. Po deseti letech existence oznámili jeho zakladatelé partnerství s globálním lídrem koncertního promotérství Live Nation Czech Republic. Festival se uskuteční 19.–21. června 2026 na Letišti Letňany v Praze. První oznámenou hvězdou jubilejního ročníku je Nick Cave.

Nick Cave, jedna z nejzásadnějších osobností světové hudby, charismatický zpěvák, skladatel a věčný rebel, na Metronome zamíří v rámci své evropské tour. „Nick Cave je hvězda, která se chce vrátit na Metronome, abychom společně oslavili naše 10. jubileum. České fanoušky a Prahu má rád – stejně jako my jeho! A tohle je jenom začátek, další breaking news budou brzy následovat,“ slibuje David Gaydečka, spoluzakladatel Metronome Prague.

Partnerství Metronome Prague a Live Nation Czech Republic přináší podle společností silné zázemí a know-how, ale především nový rozměr festivalového konceptu, který spojuje hudbu s kulturou, uměním, diskusemi, gastronomií i společenskými tématy. V roce 2026 se tento koncept rozvine ve větším měřítku s třemi hlavními stagemi, širším žánrovým rozpětím, Food Festivalem a doprovodným programem, který má ambici inspirovat a spojovat publikum napříč generacemi.

 „Od začátku jsme chtěli vytvořit něco, co přesahuje hudební festival v klasickém slova smyslu. Místo, kde se mísí zážitky, umění a lidé, kteří mají chuť objevovat. Spojení s Live Nation nám otevírá nové možnosti, a především přináší sílu posunout naši vizi na světovou úroveň,“ říká David Gaydečka a jeho kolega Martin Voňka dodává: „Metronome je událost pro ty, kdo chtějí víc než jen vidět koncert. Nabízíme prostor, kde hudba otevírá cestu k novým zkušenostem. Díky partnerství s Live Nation teď vytvoříme zážitek, který bude definovat červnový začátek léta nejen v Praze, ale v celé střední Evropě.“

Live Nation Czech Republic je součástí největší promotérské společnosti na světě, která každoročně pořádá desítky tisíc koncertů a festivalů. V České republice patří k lídrům na trhu a jen v letošním roce její akce navštívilo více než 500 000 fanoušků. Na domácí pódia přivádí světové hvězdy, mezi nimiž nechyběli Imagine Dragons, AC/DC, Billie Eilish nebo Dua Lipa.

 „Naším cílem je přinášet do České republiky nejen koncerty, ale i hudební eventy s dlouhodobým přesahem. Partnerství s Metronome Prague je skvělou příležitostí vytvořit akci, která bude mít silné domácí kořeny a zároveň otevře dveře jménům, která byla dosud mimo dosah,“ říká Robert Porkert, ředitel Live Nation Czech Republic.

