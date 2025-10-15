Intersport rozšiřuje prodejní síť, hledá nové prostory pro expanzi

Společnost Intersport, přední evropský sportovní retail s rakouskými majiteli, posiluje svou přítomnost na českém trhu a představuje dlouhodobou strategii růstu. Potvrzuje tak svůj závazek k českému trhu a plány na expanzi, které zahrnují nejen rozšiřování sítě prodejen, ale také nové franšízové příležitosti a aktivní spolupráci s developery a realitními agenturami.
Rakouští majitelé společnosti vidí v České republice značný potenciál, a proto v následujících letech připravují otevření nových prodejen zejména v retail parcích. Tento plán expanze není pouze reakcí na současné trendy v retailu, ale součástí komplexní strategie, která má za cíl přiblížit značku zákazníkům, nabídnout jim moderní nákupní zážitek a zároveň posílit dostupnost kvalitního sportovního vybavení na celém území České republiky.
Od podzimu 2022, kdy byla otevřena vlajková prodejna v OC Westfield Chodov, a dalších sedm po převzetí prodejen od řetězce Hervis Sport, Intersport adaptuje svůj koncept tak, aby odpovídal potřebám českých zákazníků. „Klademe velký důraz na odborné poradenství, přičemž personál pravidelně prochází školeními zaměřenými na jednotlivé segmenty sportovního vybavení, což zákazníkům umožňuje vybrat vybavení přesně podle jejich potřeb. Cílem je poskytovat takový servis, jaký dostávají zákazníci v Rakousku,“ uvádí Harald Tscherne, jeden z rakouských majitelů Intersportu.
Nové příležitosti přes franšízy a retail parky
Součástí strategie expanze je také aktivní nabídka franšízových příležitostí, které Intersport připravuje pro developery a realitní agentury. „Otevírání nových poboček plánujeme zejména v retail parcích a strategických lokalitách, kde mohou být zákazníci lépe obslouženi a zároveň se zvyšuje dostupnost značky. Český trh je pro nás stabilní a perspektivní. Nové franšízy a prodejny navíc umožní rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků a přizpůsobit nabídku lokálním trendům a poptávce,“ popisuje Tscherne.
Nové prodejny a franšízové příležitosti mají za cíl zákazníkům nabídnout moderní nákupní zážitek, odborné poradenství a široký sortiment, zatímco partnerům podle řetězce poskytují jistotu spolupráce se stabilní a rostoucí společností. „Stále klademe velký důraz na fyzický nákupní zážitek, protože víme, že naši zákazníci chtějí produkty nejen vidět, ale i vyzkoušet. Návštěva prodejny tak zůstává důležitou součástí jejich nákupního rozhodování, i v době, kdy online nakupování nabírá na síle,“ říká Tscherne.
Důraz na kvalitu a servis
Intersport rovněž redefinuje svoji strategii tak, aby se více přiblížil zákazníkům a zlepšil kvalitu servisu, zejména v oblasti „hardwaru“ – lyží, kol a dalších specializovaných produktů. Z tohoto důvodu se prodejny přesouvají do retail parků, které umožňují snadnější logistiku, jednodušší obslužnost a vyšší komfort při nákupu.
„Růst Intersportu není jen o počtu nových prodejen, ale především o kvalitě služeb a nabídce, která uspokojí aktivní sportovce i rekreační nadšence. Přesun do retail parků nám umožňuje být blíže zákazníkům a nabídnout pohodlnější a rychlejší nákupní proces. Moderní prostory usnadňují nejen výběr z široké nabídky sportovního vybavení, ale také jeho příjem a výdej, takže zákazníci si mohou vyzvednout objednané zboží bez zbytečných komplikací. Díky tomu se návštěva Intersportu stává pro všechny naše zákazníky příjemným zážitkem,“ dodává Harald Tscherne.
„Čeští zákazníci jsou velmi sportovně aktivní a nároční. Naším cílem je být blíže nim, poskytovat špičkový servis a rozvíjet partnerství s developery a retailovými parky,“ doplňuje Bernhard Pilz, další spolumajitel společnosti.