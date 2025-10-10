Zadavatelé a značky
Freshlabels spojuje síly s investiční skupinou SPM a chystá expanzi

Investiční skupina SPM dále posiluje svou rostoucí pozici v oblasti českého retailu a módy. Oděvní divize SPM (NÁŠ OBCHOD s.r.o.) získává majoritní podíl ve společnosti Freshlabels, která si svou pověst průkopníka designové a udržitelné módy v ČR buduje již od roku 2006.

Kapitál a know-how SPM pomohou společnosti realizovat investice zaměřené na další expanzi značky na českém online i offline trhu a v dalších letech i na dalších trzích v západní Evropě. Další rozvoj značky bude probíhat ruku v ruce s původními zakladateli značky i stávajícím managementem.

Freshlabels byl mezi prvními projekty, které v ČR nabídly nové designové značky z oblasti městské i outdoorové módy. Českým i evropským zákazníkům představuje nejen produkty, ale i unikátní příběhy těchto dosud méně známých značek. Silnou stránkou obchodu je také otevřená komunikace se zákazníky a budování komunity milovníků jedinečného designu, kvality a udržitelnosti. V sortimentu Freshlabels nechybí oblečení, boty, zavazadla i módní doplňky.

Kromě oblíbeného e-shopu dostupného ve 26 zemích světa provozuje Freshlabels i 2 kamenné prodejny na  adresách v Praze. V uplynulém roce služby Freshlabels vyhledalo více než 45 tisíc zákazníků a tržby dosáhly necelých 100 mil. Kč.

Nová akvizice rozšíří módní a retailovou divizi investiční skupiny SPM, kde již působí obchod s prémiovou pánskou módou Feratt, tradičních českých módních značek Pietro Filipi a STYX, úspěšný e-shop se spodním prádlem trenyrkarna.cz nebo prodejce moderních menstruačních pomůcek maluna.cz.

„Freshlabels je typickým představitelem českých firem, které chceme v rámci skupiny SPM podporovat a dále rozvíjet. Je to výsledek mnohaleté usilovné práce zkušeného managementu a nadšeného týmu spolupracovníků, kteří svůj zajímavý nápad a know-how přetavili ve fungující a komerčně úspěšný projekt. Freshlabels chceme poskytnout stabilní kapitálové i manažerské zázemí a synergii s ostatními značkami nejen v rámci naší módní divize. Jsem přesvědčen, že díky tomuto spojení čeká Freshlabels nová kapitola, která povede k rychlému růstu a získání důvěry desetitisíců nových zákazníků v Česku i v Evropě,” říká Slavomír Pavlíček, zakladatel a partner SPM Invest.   

„Freshlabels vzniklo s cílem objevovat kvalitní a inspirativní značky z celého světa a zároveň ukazovat, že móda může být spojena s odpovědným životním stylem a udržitelností. Spojení s SPM je pro Freshlabels důležitým milníkem a potvrzením, že tato vize má budoucnost. Společně chceme tento přístup rozšířit napříč Evropou, kde již dnes máme své zákazníky, a zároveň podpořit další české značky, které sdílejí naše hodnoty. Velmi si této podpory vážíme a těšíme se na společnou cestu,“ doplňuje Ladislav Žižka, CEO Freshlabels.

