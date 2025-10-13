Zadavatelé a značky
Evisions mění image i adresu. Agentura po spojení s FTMO míří za hranice Česka

Digitální marketingová agentura Evisions, o které se v roce 2024 psalo coby o strategické akvizici miliardového fintech startupu FTMO, vstupuje do nové éry. Představuje novou vizuální identitu, na ni navazující update webu a stěhování do nových kancelářských prostor.

Nový vizuální styl, který vznikal v interním kreativním týmu a z toho starého si ponechal jen oranžovou barvu, je podle agentury svěží, sebevědomý a hlavně digitálně-nativní. Zrcadlit má klíčové hodnoty značky, jako jsou inovace, růst, expanze a cit pro detail.

 „Minulý rok pro nás byl přelomový. Spojení s FTMO nám dalo obrovský impuls, který se promítl i do čísel. Máme silný manažerský tým a za sebou finančně nejúspěšnější rok v desetileté historii. Nová vizuální identita, web i kanceláře jsou tak přirozeným vyústěním toho, kam se jako agentura i značka posouváme,“ říká CEO Evisions Roman Teuschel.

Na mysli přitom nemá ani čerstvé přestěhování do větších a modernějších prostor v karlínské Rustonce, ale také prohlubování znalostí ve fintech segmentu, čemuž pomáhá jak spojení s FTMO, tak i poslední roky zkušeností u leaderů v bankovním sektoru, oboru investic, technologií a SaaS.

Pozice dlouholeté jedničky na SEO navíc do agentury přilákala velké banky a finanční instituce v čele s Monetou, ČSOB Pojišťovnou, nebo leasingovou odnoží skupiny Raiffeisen. Evisions navíc pečuje i o digitální marketing svého nového majitele. FTMO, světovému lídrovi v prop tradingu, se stará o mezinárodní SEO, PPC a konzultuje také obsah a UX.

„Klienty z finančního světa jsme dlouhodobě přitahovali a nijak zvlášť tomu nešli naproti. Teď nastal čas z toho těžit, navíc je to v souladu s dlouhodobou strategií full-service performance agentury se zaměřením na expanzi do zahraničí,“ říká Teuschel s tím, že hlavním cílem pro rok 2026 je společně s novým CI vytvořit i údernější komunikaci nejen s fintech positioningem, nabrat další klienty v Česku i zahraničí a etablovat se především na evropském trhu. Zároveň ale dodává, že fintech je jen jedním z pilířů – Evisions chce dál růst napříč různými segmenty a typy byznysů.

Od nové identity a webu si v Evisions slibují, že jim pomůže být „ještě lepší“. „Konečně máme web, na který jsme opravdu pyšní a můžeme na něj dokonce posílat i potenciální klienty,“ říká Teuschel.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

