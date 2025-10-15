Ecomail spustil produktovou novinku CDP Analytics. Umožní e-shopům reagovat na zákazníky efektivně a včas

E-mailingová platforma Ecomail svým klientům na konci září zpřístupnila novou sadu analytických funkcí Customer Data Platform Analytics (CDP Analytics). Novinka přináší přehledné vizualizace, RFM segmentaci i analýzu konverzí a produktů, díky nimž mohou e-shopy identifikovat své nejhodnotnější zákazníky, sledovat změny v jejich chování a včas reagovat personalizovanými kampaněmi.
Sada funkcí Customer Data Platform Analytics (CDP) umožňuje klientům Ecomailu shromažďovat a využívat zákaznická i behaviorální data, díky kterým mohou lépe cílit svůj e-mailing. Na rozdíl od robustních a komplikovaných systémů, které vyžadují hlubokou znalost práce s daty, by měly CDP přinášet dostupnou alternativu určenou především pro střední a velké e-shopy. Uživatelé tak získávají možnost nastavit široké spektrum požadavků, přitom ale v jednodušším a cenově přístupnějším prostředí.
„Ve světě e-mail marketingu platí, že čím lépe poznáte svoje zákazníky, tím relevantnější a výkonnější kampaně jim budete moci nabídnout. CDP Analytics je v tomto ohledu ideálním nástrojem, díky němuž dokážete naplno využívat potenciál vaší zákaznické báze. Pomáhá e-shopům nejen posílat lepší kampaně, ale hlavně vytvářet dlouhodobé vztahy se zákazníky, které přináší vyšší tržby,“ hodnotí přínos CDP Analytics Jakub Stupka, Co-founder a COO společnosti Ecomail.
Jedním z klíčových nástrojů je RFM analýza, která rozděluje zákazníky do segmentů podle tří základních kritérií. Recency sleduje, kdy zákazník nakoupil naposledy, Frequency ukazuje, jak často se k nákupu vrací, a Monetary bere v potaz, kolik utratí. Z těchto tří metrik vyplývá, že ne každý kontakt má pro e-shop stejnou hodnotu a že se proto vyplatí přistupovat k nim individuálně.
„Například tzv. ‚Champions‘ jsou ti nejvěrnější zákazníci, u kterých je vhodné uvažovat i nad lepšími benefity, než je klasická sleva, ‚New Customers‘ jsou zase nováčci stále ještě ve welcome procesu, kterým by e-shop měl věnovat zvýšenou pozornost a snažit se o co nejlepší první dojem. Pokud doposud loajální zákazník sklouzne do kategorie ‚Can’t lose them‘, je to zase signál, že hrozí jeho odchod, a je tedy na místě co nejvíce personalizovaná reakce,“ vysvětluje smysl analytického nástroje Stupka.
Další důležitou funkcí je produktová analýza, která pomáhá sledovat nejen nejprodávanější položky, ale také jejich kombinace a trendy. Díky těmto datům mohou e-shopy doporučovat zákazníkům produkty cíleně, vytvářet efektivní cross-sell a up-sell strategie a lépe plánovat skladové zásoby či marketingové akce. Komunikace se zákazníkem tak přímo odráží jeho aktuální potřeby a preference, což se ve výsledku promítá do vyšší spokojenosti a růstu počtu i hodnoty objednávek.
Součástí CDP je také 360° pohled na zákazníka. Veškeré interakce a nákupní chování jsou propojeny do jednoho profilu, který čerpá informace z celé řady zdrojů – od e-shopu přes ERP a CRM systémy až po reklamní platformy. Díky tomu má firma k dispozici jednotný obraz zákazníka a může jej aktivovat napříč kanály: prostřednictvím e-mailových a sms rozesílek, automatizací nebo cílené reklamy.
Mezi klíčové prvky CDP patří také reporting a prediktivní metriky. Ty ukazují, jak jednotlivé zákaznické segmenty reagují, jaký podíl má e-mailing na celkovém obratu a co lze očekávat do budoucna. Součástí je například analýza nákupů, predikce hodnoty zákazníků, odhad rizika jejich odchodu nebo pravděpodobnost další objednávky. Reporting tak umožňuje e-shopům stavět na tvrdých datech a rozvíjet datový e-mailing, který přináší měřitelné a dlouhodobé výsledky.
Ač byly funkcionality CDP spuštěny na konci září, někteří klienti Ecomailu s nimi již aktivně pracují. „RFM modelování již delší dobu používáme interně v rámci analytiky a práce se segmentováním báze. Jsem rád, že matici je nyní možné namodelovat z dat i přímo v Ecomailu. Použití segmentů v rámci rozesílky a automatizací je přesně to, co potřebujeme – praktickou použitelnost přímo navázanou na výsledky,“ popisuje Jan Jelínek, CMO společnosti Alensa.
„V agentuře Webscale se dlouhodobě zaměřujeme na to, aby komunikace se zákazníky byla relevantní, respektující a vycházela z toho, že na druhé straně stojí skutečný člověk se vztahem ke značce. Právě díky podrobnějšímu čtení dat můžeme tento respekt prohlubovat. Za nás jsou tedy nové funkcionality CDP analytics naprosto zásadní a rozhodující. Nové funkce nám zjednodušují práci a nabízejí možnost využívat zákaznická data v praxi. Od začátku v RFM segmentaci i produktové analýze jasně vidíme měřitelné úspěchy, a to nejen v pomocných metrikách, ale také v tvrdých prodejních datech,” dodává Ondřej Kužílek, CEO & Founder agentury Webscale.
CDP Analytics je v plném rozsahu k dispozici od konce září a je určeno především pro střední a velké e-shopy,