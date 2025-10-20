Zadavatelé a značky
Divadelní videotéka Dramox slaví pět let. Divadlům už poslala přes 35 milionů korun

20. října 2020 začal v ČR fungovat Dramox, online platforma, která přináší divadlo do pohodlí domova. Za pět let existence navázal spolupráci s více než 200 divadly doma i v zahraničí, zpřístupnil přes 500 inscenací a každým týdnem přidává nové. Kromě toho bezplatně přináší divadlo tam, kde je potřeba – do nemocnic, domovů seniorů a dětských domovů. 

Větší polovina z částky předplatného Dramoxu jde zpět divadlům. Celkově tak za pět let videotéka poslala českým i zahraničním divadlům více než 35 milionů. „Děkujeme všem divákům i předplatitelům a také divadlům, která spolupracují. Dramox není náhradou za živé divadlo. Je jeho doplňkem, prodlouženou rukou, která spojuje scénu s divákem i tam, kde by se normálně nesetkali. A právě v tom vidíme jeho sílu,“ vysvětluje Martin Zavadil, ředitel, který stojí v čele Dramoxu od jeho začátku. 

Inscenace Dejvického divadla i další oblíbené tituly na dosah online

Mezi nejoblíbenější tituly videotéky patří například inscenace Dejvického divadla Příběhy obyčejného šílenství, Tři holky jako květ Divadla Na Fidlovačce, nebo Dámský krejčí Činoherního klubu. Za posledních pět let pak diváci dohromady s Dramoxem sledovali divadlo tolik hodin, kolik v součtu dává přes 100 let.

„Sledujeme, o jaká představení mají diváci zájem, a spolu s divadly pracujeme na tom, abychom jim přinášeli další obsah, který je baví. Proto se diváci mohou těšit např. na divácky veleúspěšný titul Dejvického divadla Vzkříšení, který přineseme hned v čase derniéry v Dejvickém divadle, tedy v pátek 14. 11. a následně samozřejmě titul na Dramoxu zůstane, ” říká Zavadil.

„Dramox mi jako autorovi vždy ošetří tu ránu, kterou přinášejí derniéry. Jsem rád, že je možné divadelní představení sledovat i poté, co v divadle skončí, a že ho mohou vidět i ti, kteří neměli to štěstí naživo,“ říká režisér a dramatik David Drábek. „Je to krásná příležitost, jak nabídnout divadelní zážitek i těm, kteří se k nám do sálu nikdy nedostali,“ doplňuje ředitel Činoherního klubu Tomáš Suchánek.

Podpora potřebným i samotným divadlům

Obsah Dramoxu je různorodý. Diváci tak mohou sledovat české i zahraniční inscenace, od slovenských a ukrajinských titulů po balet z Norska či operu z Los Angeles. „Záznamy našich inscenací mohou díky Dramoxu vidět i lidé, kteří se do Ostravy nikdy nepodívají,“ říká Filip Krejčí, ředitel Divadla Petra Bezruče. Naopak Jihočeské divadlo vnímá Dramox jako podpůrce návštěvnosti. „Diváci, kteří nás objeví na Dramoxu, často přijedou i naživo,“ vysvětluje Lenka Ostrá Cimlová z Jihočeského divadla.

Za pět let existence se Dramox stal komplexní kulturní platformou. Divadelní záznamy nabízí nejen jako VOD online, ale i formou promítání v kinech a knihovnách nebo v rámci školních vzdělávacích programů. Jen v roce 2025 už Dramox zorganizoval více než 400 projekcí po celé republice.

Dramox navíc bezplatně přináší divadlo tam, kde by se k němu lidé jinak nedostali – do nemocnic, léčeben, domovů seniorů i dětských zařízení po celé České republice. V Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech pomáhá rozvíjet představivost a sebevyjádření, seniorům navrací kontakt s kulturou, a nemocným dětem zkracuje dlouhé chvíle léčby pohádkami.

Vyprodanou inscenaci Dejvického divadla Černá díra lze díky Dramoxu shlédnout online v pohodlí domova.
Představení Dámský krejčí od Činoherního klubu.
