ČSOB Private Banking se stal partnerem Nadace Neuron. Společně podpoří české vědce a vědkyně

ČSOB Private Banking a Nadace Neuron na podporu vědy oznámily nové partnerství, jehož cílem je posílit prestiž vědců v zemi a ocenit jejich výjimečný přínos, kterým reprezentují doma i v zahraničí.
Nadace Neuron dlouhodobě podporuje vědkyně a vědce, nadané studenty, a propojuje svět vědy se světem byznysu. Každoročně uděluje prestižní Ceny Neuron, často označované jako „české Nobelovy ceny“.
Nově se k jejím partnerům připojuje také ČSOB Private Banking, který „vnímá podporu české vědy a výzkumu jako součást své společenské odpovědnosti a závazku k rozvoji talentu a inovací v Česku.“
„Věda a výzkum patří mezi naše největší bohatství, proto je nám velkou ctí, že se ČSOB Private Banking může podílet na aktivitách Nadace Neuron a podporovat tak českou vědu, výzkum a české vědce,“ říká k novému partnerství Jan Poulík, výkonný ředitel Privátního bankovnictví ČSOB.
Spolupráce zahrnuje podporu akcí Nadace Neuron a přispění k dalšímu zviditelnění české vědy mezi odbornou i širokou veřejností. ČSOB Private Banking tak navazuje na svou dlouhodobou strategii podpory společensky přínosných projektů a iniciativ, které propojují inovace, vzdělávání a udržitelný rozvoj.
„Tvoříme unikátní komunitu lidí, kteří věří ve smysl vzdělanosti a inovací. Prostřednictvím udílení Cen Neuron, podpory expedic či propojování talentovaných studentů s vědeckými špičkami investujeme do budoucnosti Česka. Velmi si vážíme podpory ČSOB Private Banking, díky níž můžeme naše poslání dále rozvíjet,“ dodává Monika Vondráková, spoluzakladatelka a ředitelka Nadace Neuron.