Ani kniha, ani film: vzniká nový formát příběhů

Český startup Wizionary® spustil platformu, která spojuje text, hudbu a video do nového formátu příběhů. Knihám přidává Wizionary rytmus a obraz, filmům naopak vrací intimitu autorova hlasu a sílu slova.

Ani kniha, ani film. „Léta jsem se trápil, zda být spisovatelem, nebo hudebním umělcem – až jsem se rozhodl dělat oboje najednou,“ říká Kryštof Bernat, tvůrce Wizionary. „Brzy jsem si uvědomil, že vytvářím nový příběhový formát.“

Wizionary stojí na pomezí literatury a filmu. Knihám přidává rytmus a obraz, filmům vrací intimitu autorova hlasu a sílu slova. Příběh se tak současně čte i sleduje – text se objevuje na obraze přesně v rytmu hudby.

V jádru je Wizionary skládačkou příběhů. Autoři propojují video, hudbu, zvuky a vlastní text do strukturovaného narativu. Slova „naskakují“ do rytmu hudby a získávají filmovou dynamiku. Na rozdíl od platforem pro rychlou spotřebu videí přináší Wizionary delší, epizodické vyprávění – něco mezi knihou a seriálem.

Současné sociální platformy nabízejí podle autorů spíše záblesky obsahu než prostor pro vyprávění. Tvůrci na Wizionary získávají plnou kontrolu nad strukturou, tempem i emocionálním účinkem svých děl.

Jak na to:

  • Vybrat multimédia z databáze – 32 tisíc písní, 130 tisíc videí, 72 tisíc zvukových efektů. 
  • Napsat a načasovat text do rytmu hudby. 
  • Rozdělit příběh do epizod. 
  • Případně nabídnout čtenáři volbu na konci epizod, kam se příběh má posunout dál. 

Wizionary je pražský startup vyvíjející první strukturovanou audiovizuální platformu pro vyprávění příběhů. Formát propojuje rytmizovaný text, hudbu, zvuky a video a nabízí nový způsob interaktivního storytellingu. Platforma je od spuštění dostupná v 61 jazycích a míří na globální publikum. Jejím cílem je umožnit tvůrcům skládat poutavé audiovizuální příběhy snadno, intuitivně a bez technických bariér.

