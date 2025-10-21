Agentura Better rozšiřuje portfolio. Stará se o Ples jako Brno, DRFG Investment Group a další

Řady klientů agentury Better se rozrůstají. Nově mezi ně patří Ples jako Brno, DRFG Investment Group, Justprint, Coleman S. I., Vimislicky a CZ.NIC. Agentura posiluje své portfolio v kreativě i výkonu.
Na začátku léta uspěla agentura ve výběrovém řízení Plesu jako Brno, nejprestižnější společenské události v České republice. Better pro tuto akci vytváří nové logo i celou vizuální identitu, kterou bude Ples používat od roku 2026.
„Naším cílem bylo vytvořit vizuální identitu, která bude odrážet exkluzivní charakter akce. Logu jsme dodali prémiovost a vizuální identitu uchopili tak, aby dokázala podtrhnout emoce a jedinečné zážitky, které Ples jako Brno nabízí,“ popisuje art directorka agentury Better Pavla Sopouchová.
Better také rozšiřuje spolupráci s investiční skupinou DRFG. Spolupráce souvisí s novou tváří a brand ambassadorem značky šéfkuchařem Přemkem Forejtem. Cílem kampaně je přiblížit široké veřejnosti jednoduše a srozumitelně svět investic.
„Better stojí za námětem k videu otevírajícím dlouhodobou spolupráci společnosti DRFG a Přemka Forejta. V centru stojí příběh nového ambasadora, který dráhu úspěšného kuchaře odstartoval jedním rozhodnutím, které považuje za svoji nejlepší životní investici. Byli jsme u prvotního nápadu, storyboardu i samotného natáčení. Na starost máme také chystané kampaně,“ říká creative director Betteru Stanislav Bílek.
Dalším klientem agentury je nově společnost Justprint, patřící do skupiny Colours Factory, která působí na středoevropských trzích více než 20 let. Justprint nabízí komplexní tiskové služby a v portfoliu má širokou škálu produktů.
„Společnost Justprint se na agenturu obrátila kvůli potřebě zvýšit povědomí o značce na českém a slovenském trhu. Momentálně zastáváme roli strategického konzultanta a staráme se o výkonnostní kampaně a SEO,“ popisuje senior account manager agentury Better Irena Andrašková.
Coleman S. I. je společností nabízející komplexní řešení služeb dodávky materiálů pro střechy a fasády s působností na trhu více než 20 let. Agentura jí po vyhraném tendru pomáhá s výkonnostním marketingem. Mezi další klienty Betteru nově patří také společnost Vimislicky, která se zabývá luxusními výtahy a schodišťovým řešením na míru. Řady klientů agentury Better nově rozšiřuje také rovněž poskytovatel internetových služeb CZ.NIC.