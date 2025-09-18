Výzkum: Mladí častěji volí nealko a „ready to drink“ než klasické lihoviny

Češi do 35 let mění své návyky v konzumaci alkoholu. Mladší generace se odklání od pravidelného pití, preferuje střídmost a stále častěji sahá po nealkoholických alternativách či hotových míchaných nápojích v plechovce. Potvrzují to aktuální data z výzkumu realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro Palírnu U Zeleného stromu.
Detailnější pohled na věkové skupiny ukazuje, že mladí Češi mezi 18 a 26 lety pijí alkohol méně pravidelně než starší generace. Pouze 10 procent z nich uvádí, že pije několikrát týdně, zatímco 37 procent spadá do kategorie výjimečných konzumentů, sáhnou po alkoholu jen několikrát do roka. Naopak lidé ve věku 36–53 let patří k nejpravidelnějším konzumentům, kde pravidelné pití uvádí zhruba čtvrtina.
„Mladší generace vnímá alkohol jinak než jejich rodiče. Častěji přemýšlí nad zdravým životním stylem a vybírá si, kdy a co si dopřeje. Nejde jim o množství, ale o kvalitu a zážitek. To je významná změna, která se promítá do celého trhu,“ říká Boris Rajdl, manažer marketingu Palírny U Zeleného stromu.
Největším trendem posledních let se staly nealkoholické nápoje, ať už jde o pivo, prosecco nebo lihoviny, které preferuje 41 procent dotázaných. Silně roste také popularita hotových míchaných nápojů typu „ready to drink“. Ty upřednostňuje 23 procent respondentů, přičemž v kategorii 27–35 let jde o téměř polovinu všech účastníků průzkumu, zatímco u starších věkových kategorií jeho atraktivita postupně klesá. Výzkum také ukázal zájem o prémiové lihoviny, které volí 18 procent Čechů, což potvrzuje rostoucí preference produktů s vyšší kvalitou a jasně definovaným původem.
„Češi se mění z objemových konzumentů na zodpovědné a náročné zákazníky. Hledají zážitek, autenticitu a chuť, nejen procenta alkoholu. Proto investujeme do vývoje míchaných nápojů v plechovce a zároveň posilujeme nabídku prémiových destilátů, které dokážou uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky,“ doplňuje Rajdl a dodává, že vývoj spotřebitelské poptávky a odlišné preference pravidelně sledují a vyhodnocují.
V Palírně pak podle firmy zaznamenali velký zájem o sběratelské edice výjimečné whisky Stará myslivecká Single Barrel 10 YO či novinku v podobě degustačního setu, jež umožňuje spotřebitelům na menších lahvičkách o objemu 0,2 l vyzkoušet si rozdíly v délce zrání whisky a zažít tak vlastní degustaci. „Podobně u značky Heffron přicházíme s novým designem desetiletého rumu, který přináší autentický příběh z Panamy. A pro vánoční trh uvádíme i ochucené varianty panamského rumu s nižším obsahem alkoholu a moderními příchutěmi, jako je dubajská čokoláda nebo slaný karamel,“ dodává Rajdl.
Mladší spotřebitelé stále více vyhledávají produkty s autentickým příběhem. Palírna proto přizpůsobila svou nabídku a láká na speciální edice, v nichž si zákazníci mohou prostřednictvím audioknihy „Od kořenů po korunu“, namluvené Jiřím Bartoškou, poslechnout více než pět století historie nejstarší palírny v Evropě. „Tradiční produkt tím propojujeme s moderní formou vyprávění, což je pro mladší generaci atraktivní přidaná hodnota,“ doplňuje Rajdl.
Mladí lidé podle Rajdla otevírají cestu trendům, které byly ještě před pár lety okrajové, ať už jde o nealko varianty, nízkoalkoholické produkty nebo sofistikované ready to drink nápoje. „Tyto změny budou formovat i to, jak se bude český trh s alkoholem v dalších letech vyvíjet,“ uzavírá.