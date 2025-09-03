Toyota je partnerem Zrádců na TV Prima, poskytla Land Cruisery

Toyota Česká republika rozšiřuje své aktivity v oblasti brandovaného obsahu a produktového umístění. Stala se oficiálním partnerem druhé řady populární detektivní hry Zrádci vysílané na TV Prima, na jehož natáčení poskytla osm vozů Land Cruiser.
Legendární off-road se tak stává nedílnou součástí vizuální identity pořadu, objevuje se při přesunech soutěžících na ubytování, během plnění úkolů i v každodenních situacích. Díky tomu získává značka Toyota vizibilitu u důležité cílové skupiny diváků, která vyhledává dobrodružství, napětí a autenticitu.
„Naším cílem je prostřednictvím pořadu Zrádci oslovit novou cílovou skupinu a podpořit vnímání modelu Land Cruiser jako legendy v moderním provedení. Tento ikonický vůz je symbolem spolehlivosti, síly a odolnosti, což dokonale rezonuje s atmosférou a dynamikou pořadu,“ říká Michal Velička, marketingový manažer Toyota ČR.
Moderátorem pořadu zůstává herec Vojta Kotek, na televizních obrazovkách se druhá série objeví již od 14. září, na prima+ mohou diváci sledovat jednotlivé díly již týden dopředu. Finálový díl první série dosáhl v cílové skupině 15–40 let podílu ve sledovanosti 34,36 procent, pořad se stal nejsledovanějším pravidelným formátem podzimu na komerčních televizích v této věkové skupině.
Toyota se dlouhodobě profiluje jako partner významných sportovních a kulturních akcí. Mezi nejvýraznější spolupráce patří festival Rock for People, partnerství s Českým olympijským a paralympijským výborem či projekty pro děti, jako je Toyota Dream Car. Partnerství s pořadem Zrádci logicky navazuje na tuto strategii a otevírá nové možnosti, jak budovat image značky a oslovovat mladší i dobrodružně laděné publikum prostřednictvím prime-time televizní zábavy.