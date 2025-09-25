Too Good To Go pokračuje v expanzi do dalších českých měst, posiluje v Brně i Plzni

Too Good To Go, společnost a největší světové tržiště pro hospodaření s přebytky potravin, v Česku i nadále rozšiřuje svou působnost. Kromě Prahy nyní zaznamenává růst také v Brně a v Plzni a plánuje postupně expandovat i do dalších regionů.
Dle průzkumu Too Good To Go a výzkumné agentury STEM/MARK (2024) se 87 procent Čechů staví proti plýtvání potravinami a celých 90 procent souhlasí s tím, že by podniky měly nabízet zbylé potraviny na konci dne za lepší ceny, aby se zamezilo jejich vyhození. Společnost Too Good To Go bojuje proti zbytečnému vyhazování stále dobrého jídla a momentálně rozšiřuje svou partnerskou síť. V současné době zaznamenává výrazný růst kromě Prahy také v Brně a Plzni.
V Brně začala Too Good To Go fungovat v červenci tohoto roku a uživatelé si zde mohou vybírat z více než 70 lokálních podniků z řad pekáren a kaváren, restaurací či obchodů. Mezi nejoblíbenější podniky zde patří například Ikea, Orlen, Costa Coffee, Foodora Market, L’Osteria, Lokal Bakers či Wokin. Uživatelé z nich podle společnosti doposud zachránili více než 1 500 Dobrovaků, neboli balíčků s přebytky potravin.
Díky rostoucímu zájmu ze strany podniků i uživatelů se Too Good To Go v srpnu 2025 rozšířila také do Plzně. Tam prozatím spolupracuje s více než 40 podniky.
„Naším cílem je snížit množství potravinového odpadu na minimum a zpřístupnit naše řešení co největšímu počtu lidí po celém Česku. Po příchodu na český trh jsme aplikaci spustili primárně v Praze, kde jsme zjistili, že je o naše řešení velký zájem a ujistili se, že vše funguje tak, jak má. Vstup do dalších měst a regionů je pro nás v současné fázi naprosto logickým krokem, který nám pomůže více zefektivnit boj proti plýtvání potravinami,“ uvádí Anna Podkowińska-Tretyn, Country Directorka Too Good To Go pro Polsko a Česko.
„V současné době si naši aplikaci v Česku stáhlo přes 150 000 uživatelů a naše partnerská síť obsahuje již přes 650 podniků. Takového zájmu si velmi vážíme a plánujeme i nadále pokračovat v expanzi,” uzavírá.