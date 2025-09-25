Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Too Good To Go pokračuje v expanzi do dalších českých měst, posiluje v Brně i Plzni

Too Good To Go, společnost a největší světové tržiště pro hospodaření s přebytky potravin, v Česku i nadále rozšiřuje svou působnost. Kromě Prahy nyní zaznamenává růst také v Brně a v Plzni a plánuje postupně expandovat i do dalších regionů.

Dle průzkumu Too Good To Go a výzkumné agentury STEM/MARK (2024) se 87 procent Čechů staví proti plýtvání potravinami a celých 90 procent souhlasí s tím, že by podniky měly nabízet zbylé potraviny na konci dne za lepší ceny, aby se zamezilo jejich vyhození. Společnost Too Good To Go bojuje proti zbytečnému vyhazování stále dobrého jídla a momentálně rozšiřuje svou partnerskou síť. V současné době zaznamenává výrazný růst kromě Prahy také v Brně a Plzni.

V Brně začala Too Good To Go fungovat v červenci tohoto roku a uživatelé si zde mohou vybírat z více než 70 lokálních podniků z řad pekáren a kaváren, restaurací či obchodů. Mezi nejoblíbenější podniky zde patří například Ikea, Orlen, Costa Coffee, Foodora Market, L’Osteria, Lokal Bakers či Wokin. Uživatelé z nich podle společnosti doposud zachránili více než 1 500 Dobrovaků, neboli balíčků s přebytky potravin.

Díky rostoucímu zájmu ze strany podniků i uživatelů se Too Good To Go v srpnu 2025 rozšířila také do Plzně. Tam prozatím spolupracuje s více než 40 podniky.

„Naším cílem je snížit množství potravinového odpadu na minimum a zpřístupnit naše řešení co největšímu počtu lidí po celém Česku. Po příchodu na český trh jsme aplikaci spustili primárně v Praze, kde jsme zjistili, že je o naše řešení velký zájem a ujistili se, že vše funguje tak, jak má. Vstup do dalších měst a regionů je pro nás v současné fázi naprosto logickým krokem, který nám pomůže více zefektivnit boj proti plýtvání potravinami,“ uvádí Anna Podkowińska-Tretyn, Country Directorka Too Good To Go pro Polsko a Česko.

„V současné době si naši aplikaci v Česku stáhlo přes 150 000 uživatelů a naše partnerská síť obsahuje již přes 650 podniků. Takového zájmu si velmi vážíme a plánujeme i nadále pokračovat v expanzi,” uzavírá.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ