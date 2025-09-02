Zadavatelé a značky
Řetězec Penny představuje novou privátní značku, ponese název Karlova koruna

© PENNY

Prodejní řetězec Penny mění portfolio privátních značek a přichází s novinkou nesoucí název Karlova koruna. Zákazníkům má nabídnout sortiment od českých dodavatelů, který zastřeší téměř 200 produktů včetně mléčných výrobků, pečiva či ovoce a zeleniny.

Změna je součástí nové strategie, v rámci níž se Penny snaží zpřehlednit své privátní značky. Cílem je usnadnit zákazníkům orientaci v nabídce a zároveň podpořit české dodavatele. Pod značkou Karlova koruna je aktuálně zastoupeno 30 českých producentů, jejichž produkty jsou označeny logem korunky v barvě české trikolory. 

„Změnu v sortimentu výrobků podpoříme také rozsáhlou marketingovou kampaní napříč letákem, tradičními i sociálními médii nebo in-store či outdoor komunikací,“ říká Vít Vojtěch, marketingový ředitel řetězce.

Pod značkou Karlova koruna mají zákazníci nově najít na dvě stovky produktů. Největší zastoupení má mléčný segment, který zahrnuje mléka, jogurty, tvarohy, kefíry nebo třeba sýry. Významnou část tvoří také balené pečivo, pod značku však spadá i kategorie pečení, a také ovoce a zelenina (včetně hub nebo bylinek) a tradiční české sladkosti. V sortimentu nemají chybět ani nápoje nebo sirupy.

Součástí uvedení nového produktového portfolia značky je také 360° marketingová kampaň napříč spektrem kanálů. O akcích na daný sortiment chce řetězec zákazníky informovat prostřednictvím tištěného letáku nebo mobilní aplikace. Od září probíhá printová kampaň, která je doplněna o PR tipy a tematické články. Kromě toho je připravena také kampaň na sociálních sítích, informace o produktové řadě se objeví i v TV reklamách, rádiích nebo outdooru.

