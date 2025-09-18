Zadavatelé a značky
Puma představila novou kolekci běžeckých bot na Mistrovství světa v atletice

Švédský tyčkař Arman „Mundo“ Duplatis

Německá Puma zaznamenala úspěch značkou podporovaných sportovců na Mistrovství světa v atletice v Tokiu. Největšího úspěchu dosáhl švédský tyčkař Armand „Mondo“ Duplantis, který získal zlatou medaili a zároveň po čtrnácté překonal světový rekord. Značka pak v rámci představení nové kolekce nechala zpracovat studii, zda by boty Puma ovlivnily rekord nejrychlejšího běžecce Usaina Bolta.

Švédský tyčkař Arman „Mundo“ Duplatis ve finále skočil 6,30 metru a potřetí za sebou vyhrál světový šampionát. Bronz si odvezla sprinterka Julian Alfred ze Svaté Lucie. Pro svou zemi je historickou osobností – stala se první ženou ze Svaté Lucie s univerzitním titulem ve sprintu na NCAA a nyní patří mezi elitní světové sprinterky.

Součástí šampionátu byla také prezentace nové studie, kterou na zadání Pumy vedl výzkumník Wouter Hoogkamer. Cílem studie bylo odhalit, zda by nejrychlejšího člověka na světě, Usaina Bolta, ovlivnila právě obuv německé značky. Svůj stávající rekord běhu na 100 m (9,58 sekundy) by podle výsledků průzkumu mohl snížit o 0,16 sekundy.

Studie byla zároveň prováděna na nové kolekci běžeckých bot značky Puma s názvem Forte NITRO™. Výzkum mimo jiné analyzoval, jak si zmíněné boty vedou ve srovnání s dalšími modely – včetně těch, ve kterých Usain Bolt v roce 2009 v Berlíně pokořil světový rekord.    

„Kdybych tehdy pokračoval, možná bych byl o něco rychlejší. A kdybych tušil, kam až se vývoj treter díky inovacím posune, možná bych se běhání nevzdal. Bylo by skvělé závodit na takové úrovni – a být ještě rychlejší,“ říká Usain Bolt po představení výsledků výzkumu. Na tiskové konferenci nové kolekce Future of Fast vystoupil společně s Boltem i zmiňovaný Mondo Duplantis.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

