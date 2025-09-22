Zadavatelé a značky
Projekt České parky slaví pět let. Prodej suvenýrů doposud vynesl 600 000 Kč pro krajinu a dobrovolné záchranáře

Z popela po požáru v Českém Švýcarsku, z rukou handicapovaných pracovníků a z malého e-shopu vznikl příběh Českých parků. Projekt Filipa Molčana, vedoucího inovací z M2C a zakladatele Good Sailors, během pěti let ukázal, že i kapesní nůž nebo tričko mohou pomoci.

Více než 10 000 prodaných produktů přineslo přes 600 000 Kč na ochranu přírody a podporu zraněných dobrovolných členů Horské služby. Každý jednotlivý nákup pomohl realizovat konkrétní projekt, ať už se jednalo například o budku pro netopýry, obnovu louky, ošetření stoletého stromu nebo úklid po ničivém požáru.

České parky začaly v roce 2020 pilotní spoluprací s Národním parkem České Švýcarsko. Cíl byl podle zakladatele projektu Filipa Molčana jednoduchý: nabídnout turistům krásné a kvalitní suvenýry, které nezůstávají jen na poličce, ale jsou praktické, využitelné a navíc se jimi přírodě vrací to, co jí lidé berou. „Z vybraných financí se například staví budky pro netopýry nebo se realizují velké úklidy v národních parcích,“ vysvětluje Molčan, který je současně šéfem inovací ve skupině M2C.

Za pět let existence se projekt podílel na desítkách ekologických a komunitních akcí. Kromě podpory záchranářů Horské služby pomohl projekt například s návratem tradičních luk do chráněných oblastí nebo s ošetřením historických stromů, které jsou zde již od dob monarchie. Mezi zákazníky dlouhodobě nejvíce rezonují kolekce pro České Švýcarsko a edice pro Horskou službu, které se staly bestsellerem a symbolem solidarity.

Partnerství s firmou M2C a záštita Ministerstva životního prostředí ČR dodávají projektu důvěryhodnost i širší dosah. „Nyní pracujeme na nových produktech pro jeden nový národní park a několik nových chráněných krajinných oblastí. Existující produkty se také stále vyvíjejí. Budeme mít něco zajímavého třeba pro milovníky netopýrů,“ dodává Molčan.

České parky také kromě prodeje dárkových předmětů zvou média, ekologické organizace a veřejnost, aby se přijeli podívat do terénu. Nabízí akce pořádané v parcích také mezi dobrovolníky, kteří je pomáhají realizovat.

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
