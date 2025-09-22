Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Olomoucké tvarůžky omládly. Značka dostala novou tvář

Olomoucké tvarůžky přicházejí s novým vizuálním stylem. Tradiční sýr, který se v Lošticích vyrábí už téměř 150 let, získal novou podobu odkazující na příběh svého zakladatele Aloise Wesselse. Podle firmy nový vzhled zároveň mluví jazykem dnešních spotřebitelů.

Tradiční český sýr tak získává modernější kabát, který má oslovit nejen dlouholeté fanoušky, ale také mladší generaci nebo zástupce gastronomického sektoru. Původní receptura Olomouckých tvarůžků se nemění.

Nová podoba značky se opírá o příběh tvarůžkového průkopníka Aloise Wesselse. Ten vybudoval z malé loštické výroby největší tvarůžkářský podnik Rakouska-Uherska. „Na tradici jsme hrdí, ale chceme být atraktivní i pro mladou generaci. Proto jsme vsadili na vizuální jazyk, který je moderní, rozpoznatelný a funguje jak v digitálním světě, tak mimo něj,“ říká Michal Pavelka, ředitel společnosti A.W., výrobce Olomouckých tvarůžků.

Iniciály AW zůstávají výrazným prvkem loga Olomouckých tvarůžků. Podobizna Aloise Wesselse je pak nově doplňkovým grafickým symbolem značky. Design etiket je podle firmy po změně vizuálního stylu jednotný a zákazník snadněji rozpozná, že všechny druhy Olomouckých tvarůžků jsou od stejného výrobce. „Slogan ‚Zrajeme spolu od roku 1876‘ zase připomíná, že tvarůžky stejně jako lidé potřebují čas k dozrání. K jejich jedinečné chuti se často propracujeme postupně,“ doplňuje Pavelka.

Nové logo a sticker s Aloisem Wesselsem.

Cílem změny je přiblížit tvarůžky nejen dlouholetým fanouškům, ale i mladším spotřebitelům a gastronomickým podnikům. Firma by totiž chtěla vizuální změnou otevřít tvarůžkům dveře do současné české kuchyně. „Olomoucké tvarůžky mohou být sýrovou volbou číslo jedna pro všechny, kdo hledají nové chutě a zároveň dbají na zdravý životní styl,“ uvádí Leoš Kalandra, vedoucí obchodu a marketingu společnosti A. W. a doplňuje: „Původní receptura Olomouckých tvarůžků se nemění včetně jejich charakteristické pikantní vůně a chuti. Tvarůžky stále vyrábíme podle tradičních receptur a řemeslných postupů, takže si je spotřebitelé dopřejí i nadále tak, jak je mají rádi.“

Olomoucké tvarůžky obsahují 0,5 procenta tuku, mají vysoký podíl bílkovin (28 procent) a maximálně 0,4 g laktózy na 100 g výrobku. „Díky skvělým nutričním hodnotám, chráněnému zeměpisnému označení a širokým možnostem kulinárního využití se Olomoucké tvarůžky mohou stát moderní značkou a silným ambasadorem české gastronomie,“ uzavírá Kalandra.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ