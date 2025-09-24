Zadavatelé a značky
Knihobot expanduje a míří do nové průmyslové haly v pražské Hostivaři

Knihobot, rychle rostoucí eshop prodávající knihy z druhé ruky, rozšiřuje své kapacity a stěhuje se do nových skladových prostor v areálu Logicor Prague Průmyslová v Praze Hostivaři. Dlouhodobý pronájem Big Box haly o rozloze 10 400 m2 zprostředkovala společnost Savills.

Prostory může Knihobot začít využívat v lednu 2026. „Denně odesíláme přes 7 000 zásilek a letos očekáváme, že přes Knihobot projde cca 10 milionů knih. To si vyžádalo navýšení kapacit i relokaci některých prostor. Nová hala bude sloužit jako distribuční centrum pro všechny trhy a postupně ji vybavíme automatizací,“ říká Ladislav Bárta, výkonný ředitel Knihobotu.

Na Knihobotu mohou prodávat své knihy zákazníci z České republiky, Německa, Slovenska, Rakouska, Francie, Itálie, Španělska, Holandska a Belgie, ale nakupovat lidé z celého světa. Obrat firmy v posledních letech vzrostl z desítek na stovky milionů korun a letos má dosáhnout až jedné miliardy korun. Díky těmto výsledkům si podle eshopu společnost může dovolit i prémiové prostory, nová hala je MHD nejlépe dostupnou jednotkou nad 10 000 m² v Praze.

„Jsme rádi, že se Knihobot rozhodl právě pro naše prostory, které jsme navrhli pro dynamické městské dodavatelské řetězce a doručování na poslední míli. Nabízí nejen skvělé napojení na městskou dopravu, ale i na hlavní české dálnice,“ dodává Alžběta Pastrnková, Asset Manager v Logicor.

„Pro Knihobot byla rozhodujícím kritériem snadná dostupnost. Nové distribuční centrum tak zajistí nejen rychlou expedici knih, ale i pohodlnou dostupnost pro zaměstnance. Hala v Hostivaři se svou polohou představuje ideální řešení,“ doplňuje Jana Čožíková, Associate Industrial Agency v Savills.

„Máme přes 1000 zaměstnanců a studenti tvoří drtivou většinu našeho týmu. Proto jim chceme vycházet vstříc, ať už nabídkou flexibilních čtyřhodinových směn kvůli školním povinnostem, moderním příjemným prostředím nebo snadnou dostupností MHD,“ uzavírá Bárta.

