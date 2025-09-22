Kaufland rozšiřuje elektronické etikety, zavádí i digitální účtenky

Obchodní řetězec Kaufland sází na digitalizaci a pokračuje ve vývoji svých služeb směrem k udržitelné budoucnosti. Nově zavádí elektronické etikety v oddělení pečiva, které ročně nahradí miliony papírových štítků. Mimo jiné také umožňuje, aby se na pokladně netiskla papírová účtenka.
Jedním z nových opatření, která vedou k naplnění strategie společnosti Kaufland k ochraně klimatu, je zavedení elektronických etiket v oddělení pečiva. Díky tomu se v případě jakékoliv změny nemusí tisknout nová papírová etiketa, vše se promítne do etikety v digitální podobě. Dochází tak k úspoře papíru i zjednodušení práce samotných zaměstnanců, přičemž zákazníci mají neustále k dispozici aktuální informace o produktech.
Změna proběhla letos v červnu na všech prodejnách a do budoucna se chystá i pro další oddělení. První prodejnou, kde zákazníci najdou elektronické etikety již na všech úsecích, bude od října Kaufland v Praze na Vypichu.
„Elektronické etikety máme v úsecích ovoce a zeleniny již od roku 2017. U pečiva je vedle každé standardní etikety ještě dodatková, kde je uvedené složení výrobku. Nyní jsou nově obě etikety elektronické. Ročně tak vytiskneme zhruba o 5 milionů etiket méně, čímž ušetříme přibližně 3 tuny papíru,“ upřesňuje Renata Maierl tisková mluvčí řetězce Kaufland.
Šetřete papír, chraňte přírodu
K úspoře papíru přispívá velkou měrou také možnost volby netisknutí účtenky. Zákazníci si dosud mohli zvolit digitální podobu účtenky ve věrnostní mobilní aplikaci Kaufland. Nyní si možnost netisknout účtenku mohou vybrat při platbě na samoobslužných i klasických pokladnách.
V testovacím provozu na 25 prodejnách se podle řetězce ukázalo, že tato funkce šetří v průměru jednu třetinu celkových nákladů na účtenky. V případě volby „Šetři přírodu“ na samoobslužné pokladně bude zákazníkům vytištěn pouze čárový kód, kterým lze otevřít výstupní turniket.
„Možnost volby netisknout papírovou účtenku na pokladnách je naším dalším krokem na cestě k větší udržitelnosti. Tato funkce je již více než dva roky v naší mobilní aplikaci. Chtěli jsme ji však zpřístupnit také zákazníkům, kteří zatím aplikaci nainstalovanou nemají nebo jsou na nákupu bez mobilu. Nová funkce je k dispozici od září ve všech prodejnách Kaufland. Pokud by na digitální účtenku přešel každý náš zákazník, ušetřili bychom ročně zhruba 121 tun papíru,“ dodává Maierl.