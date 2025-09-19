Hrdinové cestovního ruchu 2025: CzechTourism ocenil osobnosti, které zviditelňují Česko ve světě

Agentura CzechTourism vyhlásila vítěze ankety Hrdinové cestovního ruchu 2025. Prestižní titul, který se uděluje počtvrté v historii, oceňuje osobnosti s výrazným přínosem pro rozvoj českého turismu.
Cestovní ruch je podle agentury jedním z klíčových pilířů české ekonomiky a významně přispívá k růstu a rozvoji celé země. „Cílem ankety je vyzdvihnout práci výjimečných osobností, jejichž nasazení má na tento sektor zásadní dopad. A i letošní ročník ukázal, jak důležité je podporovat ty, kteří se zasloužili o inovace, kvalitu a zviditelnění Česka ve světě,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
„Profesní organizace působící v cestovním ruchu letos nominovaly 24 osobností. O vítězích pak on-line hlasovala široká veřejnost a sešlo se rekordních více než 5 500 hlasů. To dokazuje, jak velký zájem o cestovní ruch v Česku je,“ doplňuje.
Ceny putují zejména do regionů. „Vítězové jsou lidé, kteří se svými týmy působí v krajích a pomáhají zviditelňovat i méně známá místa. Díky jejich značnému úsilí se nám daří přivádět turisty mimo hlavní centra, udržovat rovnoměrný turismus a ukazovat světu, jak rozmanité a krásné Česko je,“ vysvětluje Reismüller.
Anketa probíhala mimo jiné ve třech kategoriích. „Největší přínos v cestovním ruchu za poslední rok“ získala Michaela Severová, výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO. Její projekty v roce 2024 zahrnovaly mimo jiné připomínku 200. výročí narození Bedřicha Smetany, 25 let od zápisu Litomyšle na seznam UNESCO nebo přijetí Žatce do Českého dědictví UNESCO.
V kategorii „Celoživotní přínos pro cestovní ruch“ byl oceněn Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní ČR a spolumajitel skupiny Royal Spa. Plachý se dlouhodobě podílí na rozvoji českého lázeňství, zastává významné funkce na evropské úrovni a během pandemie hájil zájmy celého sektoru.
„Destinačním lídrem roku“ se stal Petr Židlický, předseda destinační agentury Živý kraj pro Karlovarský kraj a předseda Asociace organizací cestovního ruchu. Patří mezi hlavní architekty systému destinačního managementu v Česku a působí také v expertních skupinách na celostátní úrovni.
„Ocenění nejen zviditelňují klíčové osobnosti na mezinárodní scéně, ale také motivují další profesionály ke zvyšování kvality služeb. Zároveň pomáhají budovat image Česka jako atraktivní destinace. Každý z oceněných má svůj jedinečný příběh, který dokazuje, že cestovní ruch není jen o číslech a statistikách, ale především o lidech, kteří do něj vkládají svou energii, nápady a srdce. Propojují podnikatele, instituce i místní obyvatele a společně vytvářejí prostředí, do kterého se návštěvníci rádi vracejí,“ doplňuje ředitelka Odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Tereza Hofmanová.
Další finalisté:
- Největší přínos v cestovním ruchu za poslední rok: Lucie Reitingerová, Tomáš Rak
- Celoživotní přínos pro cestovní ruch: Daniel Mourek, Michal Veber
- Destinační lídr roku: Eva Oubělická, Tomáš Rak
Ocenění převzali letošní „Hrdinové a hrdinky cestovního ruchu“ na networkingovém večeru za účasti zástupců CzechTourism, jeho zahraničních zastoupení, krajských koordinátorů, podnikatelů a dalších významných osobností z oboru. Jednu z cen předal vítězi Vojtěch Kružliak, ředitel Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, které tuto akci podpořilo