Emirates se stávají oficiálním sponzorem basketbalového týmu Real Madrid

Společnost Emirates a Real Madrid oznámily spolupráci, díky níž se letecká společnost stává oficiálním hlavním sponzorem španělského profesionálního basketbalového klubu. V rámci několikaletého partnerství se bude značka Emirates „Fly Better“ objevovat na dresech hráčů, stejně jako u fotbalových týmů mužů i žen.
Nová spolupráce s basketbalovým Realem Madrid znamená debut Emirates v evropském basketbalu. Ve fotbalovém prostředí má letecká společnost s klubem navázanou oficiální spolupráci již od roku 2011.
„Jsme hrdí na jedinečnou příležitost stát se oficiálním hlavním sponzorem basketbalového Realu Madrid. Naše spolupráce tak doplňuje dlouholeté partnerství s fotbalovým klubem Real Madrid a zároveň rozšiřuje naši přítomnost ve světě basketbalu,“ říká Sir Tim Clark, prezident Emirates Airline.
Značka Emirates „Fly Better“ se bude objevovat na všech dresech hráčů, tréninkových dresech i oblečení týmového personálu. Partnerství zároveň společnosti poskytne široké možnosti prezentace na stadionu Movistar Arena v Madridu, včetně ukazatele skóre a digitálních obrazovek v aréně.
Součástí jsou také možnosti hostingu a vstupenek, práva na marketing a sociální sítě pro globální kampaně a reklamní práva. Emirates bude mít rovněž zastoupení na dalších významných soutěžích, jako jsou španělská Liga ACB, EuroLeague a španělský pohár Copa del Rey.
Letecká společnost bude mít také přístup k basketbalovým zařízením tréninkového komplexu Ciudad Real Madrid, kde bude moci pořádat exkluzivní návštěvy pro hosty, setkání s hráči a také organizovat speciální basketbalové tréninky pro mládež s účastí významných legend klubu.