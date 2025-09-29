Direct auto roste rychleji než trh, posiluje u značek Škoda a Volkswagen

Od začátku roku do srpna prodalo Direct auto 2 729 vozů značky Škoda, čímž zvýšilo svůj podíl na celkovém prodeji značky na 5,04 procent oproti loňským 4,46 procentům. Výraznější posun nastal u značky Volkswagen, kde podíl vzrostl z 6,20 procent na 7,56 procent při 949 prodaných vozech.
Stabilní vývoj zaznamenaly také značky Fiat a Mazda, u Fiatu dosáhl podíl 8,85 procent, u Mazdy pak 2,29 procent. Celkové prodeje nových vozů všech značek od Direct auto pak rostly o 24 procent na 3786 vozů.
„Díky naší komplexní nabídce služeb od prodeje nového vozu, přes jeho servis až po výkup stávajících vozů, se nám i nadále daří získávat nové firemní zákazníky. Těmto klientům umíme poradit s výběrem značky, modelu i s vhodnou formou financování. A zároveň jsme se více zaměřili i na retailové zákazníky atraktivní nabídkou skladových vozidel, možností předváděcích jízd i novým Direct auto Operákem,“ říká Jan Kloud, ředitel prodeje nových vozů Direct auto.
Podle údajů Svazu dovozců automobilů bylo v srpnu 2025 v České republice registrováno 17 611 nových osobních automobilů. Za celé období leden až srpen šlo o 161 067 vozů, což znamená meziroční růst o 4,75 procenta.
Rozdíl mezi firmami a retailem
Direct auto reaguje také na měnící se zákaznické preference. „Firemní zákazníci více plánují a pro ně jsou důležité například dodací lhůty a cenová stabilita. Zde jsme schopni spolu s klienty plánovat objednávky v návaznosti na výrobní termíny a vozy pořizovat za maximálně výhodných podmínek,“ uvádí Kloud.
U retailových klientů je vidět rostoucí zájem o operativní leasing s preferencí rychlého odběru ze skladu. „Na to jsme reagovali nabídkou Direct auto Operáku. Rovněž akční modely, například oslava 130 let značky Škoda či speciální edice Volkswagen People, přinášejí výrazná zvýhodnění pro zákazníky. U obou skupin pak sledujeme vyšší zájem o plug in hybridní verze či elektrické modely, které se stávají běžnou alternativou ke spalovacím variantám,“ dodává.
Rámcová čísla Svazu dovozců automobilů ukazují, že podíl značky Škoda se v srpnu poprvé po delší době propadl pod hranici 30 procent, konkrétně na 29,26 procent. Nejprodávanějšími značkami po Škodě byly Hyundai s 13 838 vozy (8,6 procent), Toyota s 11 487 vozy (7,1 procenta) a Volkswagen s 10 916 vozy (6,8 procent). Z pohledu paliv dominoval benzín se 67,14 procent, zatímco elektromobily dosáhly 5,48 procent a hybridní pohony se podílely více než čtvrtinou všech registrací.