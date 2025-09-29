Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Direct auto roste rychleji než trh, posiluje u značek Škoda a Volkswagen

Od začátku roku do srpna prodalo Direct auto 2 729 vozů značky Škoda, čímž zvýšilo svůj podíl na celkovém prodeji značky na 5,04 procent oproti loňským 4,46 procentům. Výraznější posun nastal u značky Volkswagen, kde podíl vzrostl z 6,20 procent na 7,56 procent při 949 prodaných vozech.

Stabilní vývoj zaznamenaly také značky Fiat a Mazda, u Fiatu dosáhl podíl 8,85 procent, u Mazdy pak 2,29 procent. Celkové prodeje nových vozů všech značek od Direct auto pak rostly o 24 procent na 3786 vozů.

„Díky naší komplexní nabídce služeb od prodeje nového vozu, přes jeho servis až po výkup stávajících vozů, se nám i nadále daří získávat nové firemní zákazníky. Těmto klientům umíme poradit s výběrem značky, modelu i s vhodnou formou financování. A zároveň jsme se více zaměřili i na retailové zákazníky atraktivní nabídkou skladových vozidel, možností předváděcích jízd i novým Direct auto Operákem,“ říká Jan Kloud, ředitel prodeje nových vozů Direct auto.

Podle údajů Svazu dovozců automobilů bylo v srpnu 2025 v České republice registrováno 17 611 nových osobních automobilů. Za celé období leden až srpen šlo o 161 067 vozů, což znamená meziroční růst o 4,75 procenta.

Rozdíl mezi firmami a retailem

Direct auto reaguje také na měnící se zákaznické preference. „Firemní zákazníci více plánují a pro ně jsou důležité například dodací lhůty a cenová stabilita. Zde jsme schopni spolu s klienty plánovat objednávky v návaznosti na výrobní termíny a vozy pořizovat za maximálně výhodných podmínek,“ uvádí Kloud.

U retailových klientů je vidět rostoucí zájem o operativní leasing s preferencí rychlého odběru ze skladu. „Na to jsme reagovali nabídkou Direct auto Operáku. Rovněž akční modely, například oslava 130 let značky Škoda či speciální edice Volkswagen People, přinášejí výrazná zvýhodnění pro zákazníky. U obou skupin pak sledujeme vyšší zájem o plug in hybridní verze či elektrické modely, které se stávají běžnou alternativou ke spalovacím variantám,“ dodává.

Rámcová čísla Svazu dovozců automobilů ukazují, že podíl značky Škoda se v srpnu poprvé po delší době propadl pod hranici 30 procent, konkrétně na 29,26 procent. Nejprodávanějšími značkami po Škodě byly Hyundai s 13 838 vozy (8,6 procent), Toyota s 11 487 vozy (7,1 procenta) a Volkswagen s 10 916 vozy (6,8 procent). Z pohledu paliv dominoval benzín se 67,14 procent, zatímco elektromobily dosáhly 5,48 procent a hybridní pohony se podílely více než čtvrtinou všech registrací.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?

MAM Exkluzivně v časopise

ADC Šťouch
Kreativita a kampaně
No Signal Pool Club: offline zóna, která „odpojila, aby propojila“
Richard Bagnall
Média a trh
Metriky, na které PR průmysl spoléhal, nevypovídají o skutečném dopadu
Robert Čásenský
Média a trh
Chceme být platformou pro inteligentní debatu, říká Čásenský
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ