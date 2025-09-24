Český zářez na světové mapě inovací: Niceboy představil první smart platební prsten

Niceboy ve spolupráci s mBank launchuje nový chytrý prsten a jde o světový unikát: Spojuje monitoring zdraví či sportovních výkonů s platebními funkcemi.
Jediný prsten, který zvládne vše – právě pod tímto sloganem společnost novinku uvádí. Prsten podobně jako konkurenční produkty monitoruje zdraví a kvalitu spánku, nabízí také více než 150 sportovních režimů, od jógy až po lyžování. Zároveň však zvládá i bezkontaktní platby. Je vodotěsný a výrobce slibuje výdrž baterie až 7 dní, přičemž platební funkce zůstane zachována i v případě vybití.
„Zájem o nositelné technologie, které mají potenciál měnit naše životy a zdraví k lepšímu, dlouhodobě roste. Chceme vytvářet řešení, která zjednodušují každodenní život a zároveň dobře vypadají. Niceboy ONE Ultra v tomto směru posouvá hranice smart gadgetů. Jsme hrdí, že jako první na světě jsme vytvořili Smart Ring, který umí i platit. Jako značka jsme tím také poprvé vstoupili do světa platebních produktů“ uvádí Michal Čarný, CEO společnosti Niceboy.
Produkt vybočuje také způsobem prezentace. „Niceboy ONE Ultra je pro nás výjimečný, je to chytrý parťák pro každodenní život, a to jsme také chtěli zdůraznit v marketingové komunikaci. Poprvé jsme tak vyšli mimo ateliér, abychom prsten ukázali v běžném životě. Vedle kampaňových vizuálů jsme vytvořili také speciální microsite, kde si mohou uživatelé Smart Ring prohlédnout do úplného detailu,“ přibližuje Kristýna Rakovská, marketingová ředitelka Niceboy.
Společnost nový produkt představila ve středu 24. září v karlínské galerii Haunch za účasti hostů z řad médií i influencerů. V prodeji pak prsten bude od 29. září. Platební funkce je přitom až do konce roku 2025 vyhrazena exkluzivně pro klienty mBank. Veškeré funkce, od pokročilého monitorování zdraví po analýzu spánku, jsou v aplikaci dostupné bez předplatného.