Český startup Rented nabízí firmám nový benefit: půjčování věcí místo vlastnictví

Český startup Rented spustil pilotní provoz platformy, která firmám umožňuje nabídnout svým zaměstnancům nový typ benefitu: dostupný pronájem spotřebních i hobby věcí udržitelnou formou.
Cílem startupu je přinést na český trh inovativní přístup k zaměstnaneckým benefitům. Nabízí proto firmám pronájem produktů, které mohou zaměstnanci využívat bez nutnosti je vlastnit. K dispozici je elektronika, kuchyňské spotřebiče, sportovní či hobby vybavení. Od paddleboardu přes hudební nástroj až po herní konzole.
Rented funguje jako platforma, která propojuje půjčovny a uživatele. „Dlouhodobě se řídíme heslem, že výrobky by měly v ekonomice kolovat co nejdéle. Ať už formou oprav nebo prodejem reuse elektroniky, čímž se živíme my. Když nás tým Rented oslovil s nabídkou spolupráce, neváhali jsme, protože to přesně zapadá do naší filozofie. Půjčování či sdílení věcí je trend a rostoucí segment, který podporujeme. Pro Rented tak děláme nejen servis, ale i celou přípravu a logistiku půjčených výrobků,“ říká CEO společnosti Repairsys CZ Jan Charvát.
Služba se momentálně testuje u velkých zaměstnavatelů – například v Preciose či Českých Radiokomunikacích. Podle zakladatelů je o koncept značný zájem a jednání probíhají i s dalšími českými i mezinárodními firmami. „V naší firmě klademe důraz nejen na péči o zaměstnance, ale také na inovace a udržitelný rozvoj. Rented nás oslovil moderním a flexibilním benefitem a přístupem k udržitelnosti, což se potkává s naším firemním nastavením,“ říká HR ředitelka CRA, Martina Ježková.
Netflix, ale pro věci
Rented nabízí dva modely pronájmu. Krátkodobý pronájem je srovnatelný s klasickými půjčovnami, dlouhodobý probíhá formou měsíčního předplatného, podobně jako u streamovacích služeb. Paddleboard tak vyjde na 200 Kč denně, robotický vysavač od 400 Kč měsíčně a elektrickou kytaru s kombem si zaměstnanci mohou pronajmout od 600 Kč měsíčně. Součástí nabídky jsou také výhodné balíčky, které propojují produkty s doplňkovými službami, například domácí posilovací set doplněný prémiovou fitness aplikací nebo hudební nástroj s online kurzem.
Nápad vznikl ve španělské Barceloně během studií představitele firmy Jana Mesteka. „Stěhoval jsem se do nového bytu a musel nakoupit spoustu vybavení. Po roce jsem řešil opačný problém – co s tím vším? Hodiny jsem prodával věci na bazarech a spoustu z toho sem nakonec daroval. Říkal jsem si, proč si takové věci nejde nikde jen půjčit?“ vysvětluje.
Do roka plánuje startup nabrat další společnosti i díky partnerství se systémem Múza od Benefit Plus. „Dlouhodobě podporujeme inovativní projekty, které mají smysl a přinášejí pozitivní dopad, obzvlášť v oblastech udržitelnosti a ekologie, které jsou nám velmi blízké. Věříme, že společně dokážeme dostat program Rented do co nejvíce firem a přinést tak další hodnotu jejich zaměstnancům,“ říká Ondřej Tyl, CEO Benefit Plus.