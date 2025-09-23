Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Český startup Rented nabízí firmám nový benefit: půjčování věcí místo vlastnictví

Český startup Rented spustil pilotní provoz platformy, která firmám umožňuje nabídnout svým zaměstnancům nový typ benefitu: dostupný pronájem spotřebních i hobby věcí udržitelnou formou.

Cílem startupu je přinést na český trh inovativní přístup k zaměstnaneckým benefitům. Nabízí proto firmám pronájem produktů, které mohou zaměstnanci využívat bez nutnosti je vlastnit. K dispozici je elektronika, kuchyňské spotřebiče, sportovní či hobby vybavení. Od paddleboardu přes hudební nástroj až po herní konzole.

Rented funguje jako platforma, která propojuje půjčovny a uživatele. „Dlouhodobě se řídíme heslem, že výrobky by měly v ekonomice kolovat co nejdéle. Ať už formou oprav nebo prodejem reuse elektroniky, čímž se živíme my. Když nás tým Rented oslovil s nabídkou spolupráce, neváhali jsme, protože to přesně zapadá do naší filozofie. Půjčování či sdílení věcí je trend a rostoucí segment, který podporujeme. Pro Rented tak děláme nejen servis, ale i celou přípravu a logistiku půjčených výrobků,“ říká CEO společnosti Repairsys CZ Jan Charvát.

Služba se momentálně testuje u velkých zaměstnavatelů – například v Preciose či Českých Radiokomunikacích. Podle zakladatelů je o koncept značný zájem a jednání probíhají i s dalšími českými i mezinárodními firmami. „V naší firmě klademe důraz nejen na péči o zaměstnance, ale také na inovace a udržitelný rozvoj. Rented nás oslovil moderním a flexibilním benefitem a přístupem k udržitelnosti, což se potkává s naším firemním nastavením,“ říká HR ředitelka CRA, Martina Ježková.

Netflix, ale pro věci

Rented nabízí dva modely pronájmu. Krátkodobý pronájem je srovnatelný s klasickými půjčovnami, dlouhodobý probíhá formou měsíčního předplatného, podobně jako u streamovacích služeb. Paddleboard tak vyjde na 200 Kč denně, robotický vysavač od 400 Kč měsíčně a elektrickou kytaru s kombem si zaměstnanci mohou pronajmout od 600 Kč měsíčně. Součástí nabídky jsou také výhodné balíčky, které propojují produkty s doplňkovými službami, například domácí posilovací set doplněný prémiovou fitness aplikací nebo hudební nástroj s online kurzem.

Nápad vznikl ve španělské Barceloně během studií představitele firmy Jana Mesteka. „Stěhoval jsem se do nového bytu a musel nakoupit spoustu vybavení. Po roce jsem řešil opačný problém – co s tím vším? Hodiny jsem prodával věci na bazarech a spoustu z toho sem nakonec daroval. Říkal jsem si, proč si takové věci nejde nikde jen půjčit?“ vysvětluje.

Do roka plánuje startup nabrat další společnosti i díky partnerství se systémem Múza od Benefit Plus. „Dlouhodobě podporujeme inovativní projekty, které mají smysl a přinášejí pozitivní dopad, obzvlášť v oblastech udržitelnosti a ekologie, které jsou nám velmi blízké. Věříme, že společně dokážeme dostat program Rented do co nejvíce firem a přinést tak další hodnotu jejich zaměstnancům,“ říká Ondřej Tyl, CEO Benefit Plus.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ