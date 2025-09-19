Česká AI společnost Geneea uzavřela spolupráci s technologickou společností Stibo DX

Pražská firma Geneea Analytics zaměřující se na jazykové technologie pro média se stala prvním partnerem dánského poskytovatele systémů pro správu obsahu, společnosti Stibo DX. Po AI produktech Geneey tak mohou sáhnout například novináři The New York Times nebo The Economist.
Dánská společnost Stibo DX spolupracuje s mediálními domy po celém světě. „Pro Stibo DX je prioritou pomáhat mediálním organizacím, aby díky inovacím pracovaly chytřeji a rychleji,“ říká k partnerství Mark Van de Kamp, produktový ředitel Stibo DX. Nyní má nového partnera, českou AI společnost Geneea, která se stala prvním technologickým partnerem mezinárodní společnosti se sídlem v Dánsku.
„Díky integraci pokročilých technologií umělé inteligence a strojového učení od společnosti Geneea do naší platformy pomůžeme zákazníkům obohatit obsah, získat cenné poznatky a zefektivnit jejich pracovní postupy. Hluboké porozumění společnosti Geneea potřebám redakcí a její zkušenosti v mediálním odvětví z ní činí klíčového partnera v našem produktovém portfoliu a důležitého hybatele dalších fází našeho inovačního plánu,“ komentuje spolupráci Van de Kamp.
Základem partnerství mezi oběma firmami má být podpora inovací s cílem zefektivnit práci novinářů pomocí umělé inteligence. Podle společnosti Geenea firma dlouhodobě přispívá ve výzkumu a vývoji specializovaných AI nástrojů pro zpravodajství, díky Stibu DX se pak jejich práce může jednoduše dostat k předním světovým redakcím.
„Partnerství se společností Stibo DX je pro nás dalším důkazem, že existuje poptávka po naší vizi zbavit novináře nudných a rutinních úkonů za pomoci umělé inteligence. A že jsme v tuto chvíli vnímáni v oboru mediálního AI jako jedni z nejlepších na světě,“ komentuje Jiří Hana, spoluzakladatel Geneey.